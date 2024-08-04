İstanbul'da hastanenin yeni doğan ünitesinde tavan çöktü: Nakledilen bebeklerden biri hayatını kaybetti

Bakırköy'deki olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yeşilköy'de bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak kullanılan bölümünün tavanında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ünitenin tavanından geçen sıcak su tesisatının patlaması üzerine meydana gelen olayda yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 8 bebek itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda hastanenin koridorunda hasar meydana gelirken patlayan sıcak su borusundan akan sular koridoru bastı. Yaşanan çökme sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, hastane koridorunda ve tavanda hasar meydana geldi.