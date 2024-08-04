|
Gündem

İstanbul'da hastanenin yeni doğan ünitesinde tavan çöktü: Nakledilen bebeklerden biri hayatını kaybetti

Bakırköy 'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanı çöktü. Hastanede tedavi gören 8 bebek tahliye edildi. Farklı bir üniteye transfer edilen ve prematüre olduğu öğrenilen bir bebek hayatını kaybetti.

16:10 - 4/08/2024 الأحد
Güncelleme: 16:20 - 4/08/2024 الأحد
DHA
İtfaiye ekipleri, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti.
İtfaiye ekipleri, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti.

Bakırköy'deki olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yeşilköy'de bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak kullanılan bölümünün tavanında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ünitenin tavanından geçen sıcak su tesisatının patlaması üzerine meydana gelen olayda yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 8 bebek itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda hastanenin koridorunda hasar meydana gelirken patlayan sıcak su borusundan akan sular koridoru bastı. Yaşanan çökme sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, hastane koridorunda ve tavanda hasar meydana geldi.

Bir bebek hayatını kaybetti

Edinilen bilgilye göre, tahliye işlemlerinin ardından farklı bir üniteye transfer edilen bir bebeğin sağlık durumu kötüleşti. Küvözde tedavi gören yenidoğan prematüre bebek hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Asma tavanda çökme meydana geldi"

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen patlamada asma tavanda çökme meydana geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebek ekiplerimiz tarafından tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.

#İstanbul
#Bakırköy
#Son dakika
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
4 Ağustos Pazar Akşamı Ne İzlenir? En İyi Diziler ve Filmler Burada!