İstanbul'da helikopter destekli 'huzur uygulaması' yapıldı

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı.