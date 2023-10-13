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İstanbul'da helikopter destekli 'huzur uygulaması' yapıldı

İstanbul'da Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" gerçekleştirildi. ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katıldığı uygulamada narkotik dedektör köpeği de yer aldı.

21:43 . 13/10/2023 Cuma
AA
İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı.

İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı.

İstanbul'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Helikopterin destek verdiği uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.



#​​​​​​​huzur uygulaması
#İstanbul
#Taksim
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