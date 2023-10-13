Bağcılar'da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobil sürücüsünün A.A. bıçaklı saldırganın ise S.A. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışma sonucu A.A. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kişilerden A.A.'ya tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapıldı. A.A. İşlemlerinin ardında serbest bırakıldı.

O sırada otobüsün içerisindeki yolcular yaşananları korkuyla izlerken, İETT şoförü yolculara "Ben araç kullanırken telefonla konuşamıyorum, polisi arayıp plakalarının fotoğraflarını çeker misiniz" dedi. Bir süre sonra da saldırgan Bağcılar Göztepe Mahallesi yol ayrımına gelince otomobile binerek uzaklaştı. Olayla ilgili İBB ve polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'hakaret', 'mala zarar verme', 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.