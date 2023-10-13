Bağcılar'da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

İETT otobüsüne bıçakla saldıran zanlı adliyeye sevk edildi.
O-3 Bağlantı yan yolda otomobil sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme tartışmasında otomobilden inen kişi otobüsü yumruklayarak lastiklerini bıçakla kesmeye çalıştı
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobil sürücüsünün A.A. bıçaklı saldırganın ise S.A. olduğunu tespit etti.
Yapılan çalışma sonucu A.A. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kişilerden A.A.'ya tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapıldı. A.A. İşlemlerinin ardında serbest bırakıldı.
Otobüse bıçakla saldıran S.A. ise 'Mala zarar verme, kasten yaralamaya teşebbüs, 'tehdit ve hakaret' suçlarında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
Yolcular yaşananları korkuyla izledi
O sırada otobüsün içerisindeki yolcular yaşananları korkuyla izlerken, İETT şoförü yolculara "Ben araç kullanırken telefonla konuşamıyorum, polisi arayıp plakalarının fotoğraflarını çeker misiniz" dedi. Bir süre sonra da saldırgan Bağcılar Göztepe Mahallesi yol ayrımına gelince otomobile binerek uzaklaştı. Olayla ilgili İBB ve polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'hakaret', 'mala zarar verme', 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.