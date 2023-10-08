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İstanbullunun İETT çilesi: Seyir halindeki otobüsten dumanlar yükseldi

Seçim döneminde ulaşımı sorun olmaktan çıkarma sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki toplu ulaşım dört buçuk yılda çöktü. Sürekli arızalanan, yolda kalan ve yanan İETT otobüslerine bugün bir yenisi eklendi. Arnavutköy’de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından duman yükseldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile duman kontrol altına alındı. Cadde ortasında bozulan otobüs nedeniyle trafikte karmaşa yaşandı.

13:50 . 8/10/2023 Pazar
IHA
Seyir halindeki İETT'den dumanlar yükseldi: Yolcular araçtan indirildi.

Seyir halindeki İETT'den dumanlar yükseldi: Yolcular araçtan indirildi.

Neredeyse her gün ulaşımda aksama, bozuk asansörler ve yürüyen merdivenlerle gündeme gelen İBB yönetimindeki mega kentte, sürekli arıza yapan İETT araçları bardağı taşıran son damla oldu.


Ulaşım sorunu giderek büyüyor

Arnavutköy’de dün seyir halinde olan bir İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı.

Otobüsteki onlarca yolcu tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesi ile duman kontrol altına alındı.


Olay nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde trafik keşmekeşi yaşandı.

Yaşanan o anlar kameraya yansıdı

Otobüsten duman çıkma anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

“Burada iki günde bir araç kalıyor”

Cadde üzerinde esnaf olan Harun Köse,
“Ben otobüste değildim ama günlük burada bir araba kalıyor. Araç doluydu bir sürü kişi indi yanma olmadı ama çok fazla duman çıktı. İki günde bir burada araç kalıyor. Ben burada esnafım hep görüyorum, bir olay var mı diye geldim. Belediye otobüsleri bakım istiyor”
şeklinde konuştu.


#İETT
#İBB
#Arnavutköy
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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