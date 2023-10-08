İstanbullunun İETT çilesi: Seyir halindeki otobüsten dumanlar yükseldi

Seyir halindeki İETT'den dumanlar yükseldi: Yolcular araçtan indirildi.
Neredeyse her gün ulaşımda aksama, bozuk asansörler ve yürüyen merdivenlerle gündeme gelen İBB yönetimindeki mega kentte, sürekli arıza yapan İETT araçları bardağı taşıran son damla oldu.
Ulaşım sorunu giderek büyüyor
Arnavutköy’de dün seyir halinde olan bir İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı.
Otobüsteki onlarca yolcu tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile duman kontrol altına alındı.
Olay nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde trafik keşmekeşi yaşandı.
Yaşanan o anlar kameraya yansıdı
Otobüsten duman çıkma anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.