İstanbul'da İETT otobüsü yayayı ezdi: Dehşet anları kameraya böyle yansıdı

Bayrampaşa, O-3 TEM bağlantı yolunda seyir halindeki bir cip, aynı yönde giden 2 taksi ve motosikletle çarpıştı. Kazada taksilerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen cipin sürücüsü Hatip B.'nin 0.69 promil alkollü olduğu belirlendi.