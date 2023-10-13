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İstanbul'da taksilere denetim: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

İstanbul Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 5 taksi şoförüne toplam 9 bin 436 lira para cezası uygulandı.

18:13 . 13/10/2023 Cuma
DHA
İstanbul'da taksi şoförlerine toplam 9 bin 436 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da taksi şoförlerine toplam 9 bin 436 lira para cezası kesildi.

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı.


Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi.


Denetimde taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

Beş şoföre 9 bin 436 lira para cezası kesildi

3 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan bin 308 lira, 2 taksi şoförüne de belediye ruhsat tarihinin geçmesinden dolayı 8 bin 128 lira ceza yazıldı. Ruhsat tarihi dolan iki taksi ise belediye tarafından otoparka çekildi.

Denetimlerde 5 taksi şoförüne toplam 9 bin 436 lira para cezası uygulandı. 



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