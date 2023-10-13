İstanbul'da taksilere denetim: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlere ilaveten, farkındalığın artırılması amacıyla eş zamanlı denetimler başlatıldı. Ankara'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ve süt ürünleri ile yumurta işletmelerine yönelik inceleme başlattı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, ilki 21 Ağustos'ta başlayan yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında bugüne kadar Ankara'da 12 binin üzerinde işletmenin denetlendiğini, 46 işletmeye de toplamda 1,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını söyledi.