İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 38 adres basıldı

Ekonomi

Altın fiyatları düşüşte

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin milyonların takip ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Uzmanlara göre, aşı haberlerindeki olumlu gelişmelerle beraber bu düşüş halini sürdürecek olan altının saniye saniye ne kadar olduğu merak ediliyor. Dün haftanın ilk işlem gününde hızlı yükselen altın fiyatları ardından düşüşe geçti. Peki 5 Ocak 2021 Salı günü altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

