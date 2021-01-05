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İSTANBUL

İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 36 şüpheli gözaltında

İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 38 adres basıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından il genelinde 38 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Helikopter destekli operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı baskında ise hareketli dakikalar DHA kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı baskında ise hareketli dakikalar DHA kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik şube ve özel hareket polisleri ile birlikte operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

Eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

38 ADRESE BASKIN

Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü genelinde yapılan eş zamanlı 38 adreste yapılan operasyon da 36 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1301.Sokak’ta bulunan bir adres oldu.

Eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, bahse konu adreste detaylı arama yaptı. Evde bulunan şüpheli 2 şahıs narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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