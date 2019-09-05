İstanbul’da hizmet ve hayat durdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde makam otomobili israfı olduğunu öne sürerek, Yenikapı meydanına düşük model hizmet aracı, minibüs, kamyonet ve kamyonları park ettiren Başkan Ekrem İmamoğlu belediyedeki tüm çalışmaların durmasına neden oldu.

Ekipler arabasız kaldı

Gece saatlerinde 'Araçları Yenikapı’ya park edin' talimatı gönderilen İBB iştirak şirketleri, bugün ulaşım imkanı olmadığı için vatandaşa hizmet götüremedi. Hasta ve yaşlı İstanbullulara evlerinde bakım hizmeti veren ekipler, Renault Clio marka ve modeldeki düşük sınıf araçların söz konusu alana çekilmesi dolayısıyla yola çıkamayınca belediyeye çok sayıda şikayet telefonu açıldı.

Altyapıya müdahale edilemiyor

Öte yandan megakentin altyapısını ayakta tutan İSKİ, İSFALT gibi pek çok şirkette kamyon ve kamyonetlerin Yenikapı’da olması nedeniyle çalışmaların durduğu belirtiliyor.