İstanbul’da hizmet ve hayat durdu: Evde bakım araçları da şov için parka çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde makam otomobili israfı olduğunu öne sürerek, Yenikapı meydanına düşük model hizmet aracı, minibüs, kamyonet ve kamyonları park ettiren Başkan Ekrem İmamoğlu belediyedeki tüm çalışmaların durmasına neden oldu.

Ekipler arabasız kaldı

Gece saatlerinde 'Araçları Yenikapı’ya park edin' talimatı gönderilen İBB iştirak şirketleri, bugün ulaşım imkanı olmadığı için vatandaşa hizmet götüremedi. Hasta ve yaşlı İstanbullulara evlerinde bakım hizmeti veren ekipler, Renault Clio marka ve modeldeki düşük sınıf araçların söz konusu alana çekilmesi dolayısıyla yola çıkamayınca belediyeye çok sayıda şikayet telefonu açıldı.

Altyapıya müdahale edilemiyor

Öte yandan megakentin altyapısını ayakta tutan İSKİ, İSFALT gibi pek çok şirkette kamyon ve kamyonetlerin Yenikapı’da olması nedeniyle çalışmaların durduğu belirtiliyor.

"Makam arabası bulamadı"

Sabah’a konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu’nun makam aracı bulamayınca sahadaki hizmet araçlarını dizdirtmeye karar verdiğini söyledi.

"Evde bakım verilemiyor"

Yenikapı’daki araçların hepsinin hizmet aracı olduğunu belirten Göksu, “Şu an İstanbul’da evde bakım dahil hayat durmuştur. Madem ihtiyaç fazlasıydı, 60 gündür neden tutuyorsunuz bu araçları?” diye konuştu.

"Hepsine talimat verilmiş"

Göksü, "Aldığım bilgilere göre her birime “Sen 3 araç göndereceksin.” diye talimat verilmiş. Evde bakım, sosyal hizmet dahil arazideki araçları toplamışlar. Salı gününe kadar da devam edecekmiş! Şu andaki durum şu ortaya attıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar" dedi.

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"Araçlar hizmet dışı olacaktır"

İBB Engelliler Hizmet biriminde çalışan bir vatandaş, telefonuna gelen talimatı sosyal medya üzerinden paylaştı. O talimatta, söz konusu birimde hizmet veren araçların yüzde 80'inin 6-7-8 Eylül tarihlerinde hizmet dışı kalacağı ve bu nedenle araç şoförlerinin işbaşı yapmayacağı görülüyor.

OYNAT 00:41 İstanbul’da hizmet ve hayat durdu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'ya çektirdiği hizmet araçları nedeniyle, belediyedeki çalışmalar ve hizmet bekleyen vatandaşın hayatı durdu. 'Evde bakım' da dahil olmak üzere, İstanbullular pek çok hizmete erişemiyor. BiP'te paylaş

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