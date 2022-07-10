Gündem İstanbulda İBBnin kaldırdığı dikey bahçelerin yerine reklam panoları asıldı
İSTANBUL

İstanbul'da İBB'nin kaldırdığı dikey bahçelerin yerine reklam panoları asıldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti döneminde gürültü ve egzozun etkisini azaltmak için geliştirilen dikey bahçeleri sökerek yerlerine reklam panoları asıyor. Son olarak Altunizade mevkisindeki dikey bahçeler reklam alanı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda İBBnin kaldırdığı dikey bahçelerin yerine reklam panoları asıldı
AK Parti döneminde yapılan dikey bahçelerin yerini reklam panoları alıyor

İBB, karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri kaldırdığı bazı yerlere, reklam panoları takıldı.

Megakent genelinde karayolları kenarında bulunan dikey bahçeler, yaklaşık 1,5 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle İBB tarafından sökülmeye başlandı.

Çiçeklerin yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti yapılacağını duyuran İBB, ilk çalışmasını da Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yaptı.

İBB, şimdi de Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışı Ankara istikameti Altunizade mevkisinde uzun süredir boş kalan dikey bahçelerin olduğu duvara, reklam panoları astı.

Duvara 3 reklam panosu takılırken panolardan birisine bir firmanın reklamının da konulduğu görüldü. Panoların alt kısımlarında, duvarlardan sökülen alanda dikey bahçelerden kalan sulama hortumlarının ve çivilerin olduğu görüldü.

İBB, bakım maliyetlerinin yüksek olması ve su israfı nedeniyle dikey duvar bahçelerinin kaldırılacağını, ilk önce yerlerine maliyeti daha düşük olan grafiti daha sonra ise sarmaşık yapılacağını duyurmuştu.

İBB tarafından, D-100 kara yolunda Ayvansaray, Edirnekapı, Topkapı ve Merter'e kadar olan güzergahta sökülen dikey bahçelerin bulunduğu duvarlar ise boş duruyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: Nasıl Çevrecilik Ama!

Uygulamaya tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dikey bahçe sadece peyzaj değil, gürültü ve egzozu emen doğa dostu bir yaklaşım. Sökmeyin, bakımını biz yaparız demiştik. İsraf diyerek sökmüş, duvarına da “Yeşil İstanbul” yazmışlardı. İBB, Altunizade’deki dikey bahçeleri reklam alanı yaptı, durum bu. Nasıl çevrecilik ama!" ifadelerini kullandı.

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