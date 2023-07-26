İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı

Ümraniye’de bir alt geçitte ilerlemekte olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcuların ve şoförün terk ettiği otobüs alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken otobüste büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay Ümraniye Dudullu’da saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Necip Fazıl Bulvarı’nda alt geçitte ilerlemekte olan 14 A hat numaralı 34 GG 2378 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförünün durdurduğu otobüste bulunan şoför ile yolcular otobüsü terk etti. Otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle alt geçitten çevreye yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.