Gündem İstanbulda iki bin polis aynı anda harekete geçti Aranan 405 şüpheli yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da iki bin polis aynı anda harekete geçti: Aranan 405 şüpheli yakalandı

İstanbul'un 210 noktasında 2 bin 5 personel ile "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 135 bin 95 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 405 kişi ile yoklama kaçağı 292 kişi yakalandı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda iki bin polisle huzur denetimi: 405 şüpheli yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 405 kişi ile yoklama kaçağı 292 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 210 noktada 2 bin 5 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1945 personelin katılımıyla 21.00-00.00 arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi
İstanbul'da 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi

Denetimlerde 135 bin 95 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 405 kişi ile yoklama kaçağı 292 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 43 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 796 fişek, 5 kilo 650 gram uyuşturucu madde, 103 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 710 lira ele geçirildi.

İstanbul'da 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi
İstanbul'da 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi

175 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Uygulamada 1146 umuma açık yer denetlenirken, 19 kişiye idari işlem yapıldı, 21 bin 549 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 22 bin 763 araç ve 947 motosiklet kontrol edildi.

928 araç ve motosiklet ile 61 sürücüye işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi, 174 bin 793 lira para cezası uygulandı.

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