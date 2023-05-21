İstanbul’da iki gence kurşun yağdıran suç makinesi yakalandı

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta Perşembe günü meydana gelen olayda, Mert P. (25) ile Samet Y. (25) sokak üzerindeki bir kafeteryaya gelmişti. İki genç burada vakit geçirdiği esnada sigara içmek için kapıya çıkmıştı. O esnada yürüyerek kapının önüne gelen bir şahıs, iki gence ateş etmeye başlamıştı. Kurşun yağdıran saldırgan koşarak kaçarken, Mert P. karnından ve bacağından, Samet Y. ise iki bacağından da yaralanmıştı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilmişti.

Yaralılar suç makinesi çıkmıştı

Yaralılardan Mert P.’nin 17’si “kasten yaralama” olmak üzere toplamda 34 adet suç kaydı olduğu, Samet Y.’nin ise “kasten yaralama” ve “işyerinden hırsızlık” suçlarından toplamda 8 adet kaydı olduğu öğrenilmişti.

Polisin yakaladığı saldırgan da suç makinesi çıktı