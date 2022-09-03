Suç makinesi çıktılar

Ekonomi

2 aylık ihracat 250 milyar dolar: 21 sektör ihracatını artırdı

Türkiye’nin ağustos ayı ihracatı yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolara çıktı. Böylece bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatına imza atıldı. İlk 8 aylık ihracat 165,7 milyar dolar, son 12 aylık ihracat ise 250,8 miyar dolar olarak gerçekleşti.