Suç makinesi çıktılar

TFF binasına 5 merminin isabet ettiği saldırının ardından, saldırgan Cüneyd U. ve arkadaşı Oğuzhan G., TFF binasına 300 metre uzaklıkta bulunan yüzen evde gözaltına alındı.
2 SİLAH BULUNDU
- Polis ekipleri saldırının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Çevrede yapılan aramada 11 boş kovan bulundu. Boş kovanların olduğu yerdeki evin şüpheli Cüneyd U.’ya ait olduğu belirlendi. Polislerin yaptığı detaylı arama sonucunda, olay yeri yakınındaki bir domates tarlasında beze sarılı halde iki silah bulundu. Silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı. Şüphe-lilerden Cüneyd U.’nun 18 suç kaydının olduğu, arkadaşı Oğuzhan G.’nin ise 3 suçtan sabıkasının bulunduğu tespit tespit edildi. Öte yandan, silahlı saldırıya ilişkin iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
BAKAN'DAN ZİYARET
Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.