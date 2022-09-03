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İSTANBUL

Suç makinesi çıktılar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'daki binasına önceki akşam saatlerinde silahlı saldırı yapıldı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Suç makinesi çıktılar
Gözaltına alınan şüphelilerden Cüneyd U.’nun silahı kullanan saldırgan olduğu ve 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TFF binasına 5 merminin isabet ettiği saldırının ardından, saldırgan Cüneyd U. ve arkadaşı Oğuzhan G., TFF binasına 300 metre uzaklıkta bulunan yüzen evde gözaltına alındı.

2 SİLAH BULUNDU

  • Polis ekipleri saldırının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Çevrede yapılan aramada 11 boş kovan bulundu. Boş kovanların olduğu yerdeki evin şüpheli Cüneyd U.’ya ait olduğu belirlendi. Polislerin yaptığı detaylı arama sonucunda, olay yeri yakınındaki bir domates tarlasında beze sarılı halde iki silah bulundu. Silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı. Şüphe-lilerden Cüneyd U.’nun 18 suç kaydının olduğu, arkadaşı Oğuzhan G.’nin ise 3 suçtan sabıkasının bulunduğu tespit tespit edildi. Öte yandan, silahlı saldırıya ilişkin iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

BAKAN'DAN ZİYARET

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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