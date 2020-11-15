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İSTANBUL

İstanbul'da ilçe ilçe depremde toplanma alanları sorgulama

İzmir depreminden sonra deprem toplanma alanları merak konusu oldu. İBB kentteki 39 ilçenin afet sonrası "Toplanma ve Geçici Barınma Alanları"nı belirleyerek, "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinde erişime açtı. Uzmanlar, deprem sonrasında can güvenliği ve sağlığını sağlamak için acil toplanma alanına gitmek gerektiğini belirtiyor. İşte acil toplanma alanı sorgulama sayfası…

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul birçok deprem toplanma alanı bulunuyor.
İstanbul birçok deprem toplanma alanı bulunuyor.

İzöir depreminden sonra deprem toplanma alanları merak konusu oldu. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da da deprem toplanma alanları merak ediliyor.

İBB kentteki 39 ilçenin afet sonrası "Toplanma ve Geçici Barınma Alanları"nı belirleyerek, "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinde erişime açtı

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, karar destek modeli ile 39 ilçenin “Toplanma ve Geçici Barınma Alanları”nı belirledi. Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu. Belirlenen alanlara “http://sehirharitasi.ibb.gov.tr” adresinden ulaşmak mümkün. İşte İBB aracılığı ile öğrenilebileceği deprem toplanma alanları…

İSTANBUL ACİL TOPLANMA ALANLARI

Harita incelendiğinde ortaya ilginç bir sonuç çıktı. “Toplanma alanları” içinde AVM'lerin önündeki meydanların ve mezarlıkların, “geçici barınma alanları” içinde de AVM binalarının olması dikkat çekti. Deprem nedeniyle konutları kullanılamaz hale gelen nüfusun barınma ihtiyacının karşılanacağı “geçici barınma alanları” olarak millet bahçeleri, stadyumlar, meydanlar, açık spor alanları, parklar, askeri alanlar, spor tesisler ve AVM'ler belirlendi. Bu alanlar içinde Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın yanı sıra, AVM'ler de yer aldı.

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