İstanbul'da ilk seçim anketi: Murat Kurum yüzde 5,5 önde

Mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'kesin galip' ilan eden manipülatör anket firmaları, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde de operasyona başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP'li rakibini kendisinden 20 puan önde gösteren CHP'nin anketçisi ORC'nin ipliğini pazara çıkardı. Yakın dönemde şirketin genel müdürü Mehmet Pösteki'nin kendisiyle görüşmek istediğini belirten Aktaş, "Bu firmanın sahibi bana 'görüşmek istiyorum' diyerek mesaj attı, sildim attım" diye konuştu. Orantısal olarak genel seçim sonuçlarında en fazla yanılanlardan olan Pösteki, 14 Mayıs öncesinde "İtibarımız satılık değil" paylaşımını yapmıştı.