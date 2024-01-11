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İstanbul'da ilk seçim anketi: Murat Kurum yüzde 5,5 önde

Kamuoyu araştırma şirketi Areda Survey, İstanbul'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmenin nabzını tuttu. "Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır?" sorusuna vatandaşların yüzde 46,6'sı AK Parti derken, CHP'nin oyu yüzde 41,1'de kaldı.

18:29 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:48 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul'da ilk seçim anketinde AK Parti önde.
İstanbul'da ilk seçim anketinde AK Parti önde.

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına giderek belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlarını seçecek. Seçimin sonucu en merak edilen illerinin başında İstanbul geliyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Murat Kurum'u, CHP ise Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak gösterdi.

Kamuoyu araştırma şirketi Areda Survey, İstanbul'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmenin nabzını tuttu.

İstanbul'da ilk seçim anketi: Murat Kurum yüzde 5,5 önde

"Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır?" sorusuna
vatandaşların yüzde 46,6'sı AK Parti derken, CHP'nin oyu yüzde 41,1'de kaldı.
Aralık 2023'ü kapsayan araştırmada, diğer partilerin oy dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

-DEM Parti 2,9

-MHP 2,8 (Seçimlerde AK Parti'nin adayını destekleyecek)

-İYİ Parti 2,4

-Yeniden Refah Partisi 1,9

-Diğer 2,2

Genel seçimleri doğru tahmin etmişti

Areda Survey, 28 Mayıs 2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik yaptığı araştırmayla ortalama 0,2 farkla seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinin başında yer almıştı.


Seçim manipülatörü anketçiler yeniden sahada: 'İtibarımız satılık değil' diyen CHP'nin anketçisi AK Parti'den randevu istemiş
Seçim manipülatörü anketçiler yeniden sahada: 'İtibarımız satılık değil' diyen CHP'nin anketçisi AK Parti'den randevu istemiş

Mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'kesin galip' ilan eden manipülatör anket firmaları, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde de operasyona başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP'li rakibini kendisinden 20 puan önde gösteren CHP'nin anketçisi ORC'nin ipliğini pazara çıkardı. Yakın dönemde şirketin genel müdürü Mehmet Pösteki'nin kendisiyle görüşmek istediğini belirten Aktaş, "Bu firmanın sahibi bana 'görüşmek istiyorum' diyerek mesaj attı, sildim attım" diye konuştu. Orantısal olarak genel seçim sonuçlarında en fazla yanılanlardan olan Pösteki, 14 Mayıs öncesinde "İtibarımız satılık değil" paylaşımını yapmıştı.


#İstanbul
#Murat Kurum
#AK Parti
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Anket
#Areda Survey
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