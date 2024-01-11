Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına giderek belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlarını seçecek. Seçimin sonucu en merak edilen illerinin başında İstanbul geliyor.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Murat Kurum'u, CHP ise Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak gösterdi.
Kamuoyu araştırma şirketi Areda Survey, İstanbul'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmenin nabzını tuttu.
İstanbul'da ilk seçim anketi: Murat Kurum yüzde 5,5 önde
-DEM Parti 2,9
-MHP 2,8 (Seçimlerde AK Parti'nin adayını destekleyecek)
-İYİ Parti 2,4
-Yeniden Refah Partisi 1,9
-Diğer 2,2
Genel seçimleri doğru tahmin etmişti
Areda Survey, 28 Mayıs 2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik yaptığı araştırmayla ortalama 0,2 farkla seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinin başında yer almıştı.