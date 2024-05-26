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İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı: Bir ölü bir yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine yaya olarak gelen kişinin açtığı ateş sonucu iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

19:53 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 20:30 - 26/05/2024 Pazar
DHA
İş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Burak Tatlıdere hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, 16.00 sıralarında Koza Mahallesi, 1655. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yaya olarak olay yerine gelen bir kişi iş yerine rast gele ateş etmeye başladı. Saldırı sırasında Burak Tatlıdere ve Alican Bakır ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burak Tatlıdere yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler saldırganın peşine düştü

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı saldırının ardından vatandaşların kaçıştığı anlar yer alıyor. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.



#Silahlı Saldırı
#İstanbul
#Esenyurt
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