İstanbul'da kaç tane riskli konut var? Bakan Özhaseki 'çok rahat yeniden yaparız' diyerek duyurdu

Bakan Özhaseki, TV 100'de "Gündem Özel" programında Başak Şengül, Pınar Işık Ardor ve Deniz Gürel'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin deprem riski taşıyan ülkelerden biri olduğunu, 500 civarında hareketli fay hattı bulunduğunu anlatan Özhaseki, hiç kimsenin kendisini emin görüp rastgele binalar yapamayacağını, her ne yapılıyorsa bu gerçekliğin bilinip hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
"Türkiye genelinde 37,5 milyon yapıdan yüzde 20'si risk taşıyor"
"Kentsel Dönüşüm Yasası, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak aklı"
Kentsel Dönüşüm Yasası çıkmadan önce İstanbul'da parti ayrımı yapmaksızın bütün ilçe belediyelerinin davet edildiği bir toplantı yaptıklarından bahseden Özhaseki, orada tek tek anlattıklarını ve bu konular üzerine istişareler yaptıklarını, hiç kimsenin itirazı olmadığını dile getirdi.
Özhaseki, ardından "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nı topladıklarını, buraya da onlarca akademisyen ile STK'nin geldiğini, günlerce çalıştıklarını ve emek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bizim Bakanlığın iç işi, İmamoğlu'nun değil"
"İnsanların evini yıktıktan sonra olduğu yerden vermeye çalışacağız"
İstanbul'da yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Özhaseki, kentin herkesin "göz bebeği" olduğunu, herkesin buraya ekonomik olarak bağlı olduğunu belirtti.
İstanbul'u "turizmin, ticaretin, finansın merkezi" şeklinde tanımlayan Özhaseki, burada yaşanabilecek bir depremin tüm Türkiye için çok kötü sonuçları olabileceğini, her tarafı birden etkileyeceğini ifade etti.
Vatandaşlara evlerinin olduğu yerden farklı yerde ev verileceği yönündeki tartışmalara ilişkin Özhaseki, şunları söyledi:
Rezerv alanlarda "Bizim Mahalle"ler inşa edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, İstanbul'da yapılacak çalışmaların detaylarını da paylaştı.
"Yarısı Bizden" kampanyasının güncel detayları yakında açıklanacak
Özhaseki, "Yarısı Bizden" kampanyasını da güncelleyeceklerini, yaklaşık 10 gün içerisinde detaylarını açıklayacaklarını bildirerek, nasıl ve ne kadar yardım edeceklerini, rakamsal olarak da millete ne vereceklerini belirleyeceklerini, bu işin şartlarını, usullerini, müracaatın nasıl olacağını, işin nasıl yürüyeceğini tek tek sıralayacaklarını kaydetti.