İstanbul'da kaç tane riskli konut var? Bakan Özhaseki 'çok rahat yeniden yaparız' diyerek duyurdu

"Yasa taslağı son hali almadan TBMM'de, önce Cumhur İttifakı'na sonra da CHP'nin de İYİ Parti'nin de bulunduğu milletvekillerine de sunum yaptık. Nihayetinde bu, Bakanlığın kendi uzmanlarıyla çalıştığı ama bilim adamlarına, belediyelere, herkese danıştığı bir taslak. Bu ortaya koymuş olduğumuz taslak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak aklı. Yani şimdiki gibi çok büyük bir muhalefet olmadı. Herkes biliyor ki bu doğru bir şey. Hakikaten düşünceyi bir tarafa atıyorlar. Bilimin gerçekliğini bir kenara koyuyorlar. Sonra o kendi penceresinden muhalefet edecek ya, bir kötülük yapacak ya, oradan saldırmaya başlıyor."