Bakan Özhaseki 'Olası İstanbul depremine ilişkin projeleri açıklayacağız' diyerek tarih verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özhaseki, İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve deprem bölgesinin yeniden inşası ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptığını belirtti.
'İstanbul için 10 gün içinde açıklama yapılacak'
Bakan Özhaseki, 4 Aralık'ta Bursa'da meydana gelen, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki deprem ile deprem gerçeğini unutmamak gerektiğine dikkat çekti.
Deprem bölgesinde son durum
Özhaseki, bir yandan olası depremlere yönelik tedbir çalışmalarını hızlandırdıklarını bir yandan da asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat deprem konutlarının da hızla hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.
Bakan Özhaseki, ayrıca depremde yıkılan şehirlerin yeniden eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırılacağını bir kez daha vurguladı.