|
Gündem

Bakan Özhaseki 'Olası İstanbul depremine ilişkin projeleri açıklayacağız' diyerek tarih verdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kabine toplantısının ardından, kentsel dönüşüm çalışmaları ve deprem bölgesinin yeniden inşası konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, olası İstanbul depremi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacaklarını bildirdi.

Resul Ekrem Şahan
11:58 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:24 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özhaseki, İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve deprem bölgesinin yeniden inşası ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptığını belirtti.


'İstanbul için 10 gün içinde açıklama yapılacak'

Olası İstanbul depremine ve kentsel dönüşüm hamlesine özellikle dikkat çeken Bakan Özhaseki,
"Olası bir İstanbul depremi için tüm hazırlıkları tamamladık. 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız"
ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, 4 Aralık'ta Bursa'da meydana gelen, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki deprem ile deprem gerçeğini unutmamak gerektiğine dikkat çekti.

Deprem bölgesinde son durum

Özhaseki, bir yandan olası depremlere yönelik tedbir çalışmalarını hızlandırdıklarını bir yandan da asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat deprem konutlarının da hızla hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.


Bakan Özhaseki, ayrıca depremde yıkılan şehirlerin yeniden eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırılacağını bir kez daha vurguladı.


'Aşağıda müthiş bir güç var onunla savaşamayız'

Türkiye'de deprem gerçeğinden hareketle sağlıklı binalar inşa etmenin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki,
"Aşağıda müthiş bir güç var. Bu güç hepimizin gücünün çok üstünde, onunla savaşamayız. Onu bilmeli ve ona uygun şekilde hareket etmeliyiz"
dedi.

'Son depremde TOKİ konutları sınıfı geçti'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ konutlarında çatlak dahi olmadığını belirten Bakan Özhaseki,
"Senelerce TOKİ konutlarını kötülediler. 1999 depreminde sınıfta kalan binalar, kamu binalarıydı. Aradan 20 yıl geçti, bizim hükûmetimiz döneminde, sınıfı geçen binalar kamu binaları ve TOKİ konutları oldu"
şeklinde konuştu.



#Mehmet Özhaseki
#İstanbul
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#kentsel dönüşüm
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılbaşı tatili için geri sayım! 1 Ocak 2024 resmi tatil mi? Yılbaşında okullar ve işyerleri tatil olacak mı?