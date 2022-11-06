İstanbul'da kaçak tütün baskın: İki ton nargile tütünü ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan getirilen yüklü miktarda nargile tütününün depolara sokulduğu ve buralardan piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaştı.
Tütün mamüllerinin saklandığı depoları tek tek tespit eden polis, geçtiğimiz Salı günü söz konusu işyeri ve depolara operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Depolarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira civarında olduğu belirtilen ve sağlıksız koşullarda üretilip saklandığı tahmin edilen 2 ton 322 kg nargile tütünü, 100 elektronik sigara ve 530 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Tütün mamullerine el konulurken, baskın sırasında yakalanan 3 şüpheli hakkında “5607 SKM” suçundan adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.
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Erzincan’da milattan önce Tunç Çağı’nda yapıldığı yüzey araştırmaları yapan akademisyenler tarafından tahmin edilen Kalecik Kalesi, sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri adeta büyülüyor.
Gizli girişleri, mağaracıkları, taştan merdivenleri bulunan kale, sunduğu eşsiz manzarasıyla merak uyandırıyor.
Özellikle sosyal medyada adından sıkça söz edilen kale, Game of Thrones dizisinin bazı sahnelerindeki kalelere benzetiliyor. Son dönemde bölgeye gelen yabancı turistlerin en fazla ilgisini çeken mekânlar arasında yer alıyor.
Seyrine doyumsuz manzaralar sunan zirvedeki kale, dron ile görüntülendi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tarih Bölümü Eski Çağ Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İbrahim Güngör, “1998 yılından günümüze Erzincan’ın genelinde yüzey araştırmaları yapıyoruz. Tarihi, arkeolojik alanları tespit etmek üzere yaptığımız çalışmalar. 2014 yılında yaptığımız çalışmalardan biride Kalecik Kalesi oldu. Kalecik Kalesi Erzincan’ın 34 kilometre güney doğusunda bulunan Kalecik köyü mıntıkasında yer alıyor. Orada 2 tane tarihi alan tespit ettik. Birincisi Kalecik yerleşmesi Kalecik Kalesinin hemen kuzeyinde bulunuyor. Bunların mimari kalıntıları ve keramit tespitlerini yaptık.
Kalecik Kalesi ve yerleşmesinde tespit ettiğimiz ilk tarihi dönem ilk Tunç Çağına ait. Bu yüzden 4500- 5000 yıl öncesine kadar gitmekte. El yapımı keramitleri görebiliyoruz. Ama geniş manada yüzeyde gördüğümüz unsurlar ve kültürel buluntuların çoğu Orta Çağ dönemiyle ilgili. Buradaki en önemli unsur Erzincan’da bulunan Kalecik Kalesi. Bu kaleyi özel kılan en önemli unsurlardan bir tanesi devasa kaya kütlesi üzerinde yapılmış, kaya başmakları kaleye tırmanış için değil rütürel alanla yani dini tapının alanına ulaşmak için yapılan yerdir. Zemin kısmında küçük mağaracıklar var.” dedi.
Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi
Erzincan'ın 34 kilometre güney doğusunda bulunan Kalecik köyü mıntıkasında yer alan ve tarihi 5 bin yıl öncesi Tunç Çağı'na dayanan, kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Kalecik Kalesi" keşfedilmeyi bekliyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen N Kolay 44. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00’de araç trafiğine kapatıldı.
Köprü bağlantı yolları trafik polisleri tarafından çekici yardımıyla trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gitmek isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yönlendirildi.
Sabah 06.00 itibariyle de maratonun yapılacağı güzergahtaki yollar araç trafiğine kapatılacak. Maraton nedeniyle kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılması bekleniyor.
İstanbul Valiliği, 44üncü N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları yazılı açıklamayla duyurmuştu. Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şöyle; A bölge sorumluluk alanı kapanacak yollar kapama saati: 06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak).
İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 44.'sü düzenlenen İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı.
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Kaza, Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağı’nda medyana geldi.
Eflani ilçesinden yüklediği cam madeni Ankara’ya taşıyan Mustafa Sönmez (30) idaresindeki 06 FH 8212 plakalı tır, yokuş aşağı indiği sırada frenleri boşaldı
Sürücüsünün manevrası ile kavşaktan dönüş yapan cam madeni yüklü tır yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası yan yatan tırın tavan camından dışarıya çıkan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Yolun kenarına oturarak yakınlarına kaza yaptığı bilgisini veren sürücü dakikalarca gözyaşlarına boğuldu.
Bu sırada sürücünün ayağında ayakkabılarının olmadığını fark eden itfaiye ekipleri ise yan yatan Tır’ın sürücü kapısının kenarındaki ayakkabıları bularak sürücüye teslim etti.
Tır sürücü Mustafa Sönmez, aracın rampa aşağı inerken bir anda hızlanmaya başladığını, frene bastım ama tutmayınca, yol boş olunca son anda devrildiğini söyledi.
Kaza sonrası yan yatan tırın yakıt deposundan sızan litrelerce mazot yola yola akmaya başladı. Trafik polisleri bir başka kazanın yaşanmaması adına sürücülerin dikkatli geçmesi noktasında uyararak, gerekli temizliğin yapılması için Karayolları ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen karayolu ekibi yola akan yakıtla ilgili bir işlem yapmayınca trafik polisi kendince önlem almaya çalıştı.
Yaklaşık 1 ton civarındaki yakıtın tanktan yola akmaya devam etmesi üzerine trafik polisi eline aldığı kürekle, devrilen tırdaki cam madeni ve yol kenarındaki kumlarla ark yaparak yönünü yola akmasını engellemeye çalıştı. Dakikalarca işçi gibi elindeki kürekle kum ve cam madeninden ark yapan trafik polisinin çabası sonrası akan yakıtın yönünü yol kenarına çevirdi.
Devrilen TIR'dan çıkıp gözyaşlarına boğuldu
Karabük'te frenleri boşaldığı iddia edilen cam madeni yüklü tır devrildi. Kazayı yara almadan atlatan ve devrilen tırın kupasındaki tavan camından dışarı çıkan sürücü dakikalarca gözyaşlarına boğuldu.