İstanbul'da kaçak tütün baskın: İki ton nargile tütünü ele geçirildi

Kalecik Kalesi ve yerleşmesinde tespit ettiğimiz ilk tarihi dönem ilk Tunç Çağına ait. Bu yüzden 4500- 5000 yıl öncesine kadar gitmekte. El yapımı keramitleri görebiliyoruz. Ama geniş manada yüzeyde gördüğümüz unsurlar ve kültürel buluntuların çoğu Orta Çağ dönemiyle ilgili. Buradaki en önemli unsur Erzincan’da bulunan Kalecik Kalesi. Bu kaleyi özel kılan en önemli unsurlardan bir tanesi devasa kaya kütlesi üzerinde yapılmış, kaya başmakları kaleye tırmanış için değil rütürel alanla yani dini tapının alanına ulaşmak için yapılan yerdir. Zemin kısmında küçük mağaracıklar var.” dedi.