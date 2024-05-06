İstanbul'da kaçak yedek parça satanlara operasyon: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda tespit edilen depo ve işyerlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 90 milyon lira olan 269 farklı araç markalarına ait direksiyon ve 4 bin 477 oto yedek parçası ele geçirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.