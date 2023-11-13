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İstanbul'da kadınların Gazze'ye destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından Sultanahmet Meydanı'nda başlatılan 15 günlük sessiz oturma eylemi 13. gününde devam ediyor.

14:45 - 13/11/2023 Pazartesi
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İstanbul

İstanbul

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi, 13. gününde sürüyor.


Sultanahmet Meydanı'nda 74 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eylemde, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kadınlar 13 gündür eyleme devam ediyor.


Eylemde bugün nöbeti Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BAKAP) ve NİSAN Girişim Grubu devraldı.


Oturma eylemine Türk bayrağı ve Filistin bayrağıyla vatandaşlar da katıldı.



#İstanbul
#Gazze
#protesto
33 dakika önce
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