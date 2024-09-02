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İstanbul'da kapalı pazar yeri savaş alanına dönüştü: Tekmeli silahlı kavgada kan aktı

İstanbul Sultanbeyli'de bir kapalı pazar yerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın Yumruklu, tekmeli ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu birkaç kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edilirken çıkan kavga ise anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

23:38 - 2/09/2024 Monday
Güncelleme: 00:09 - 3/09/2024 Tuesday
IHA
Sultanbeyli'de pazar yerinde çıkan kavgada yaralananlar oldu.
Sultanbeyli'de pazar yerinde çıkan kavgada yaralananlar oldu.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kapalı semt pazarında iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklu, tekmeli ve silahlı kavga ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kavgaya karışan bazı kişiler yaralandı

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Adil Mahallesi üzerinde bulunan kapalı pazar alanında saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kapalı pazar alanında iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Gruplar arasındaki kavga şiddetlenerek bir anda yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup içerisindeki bir şahıs belindeki silahı çıkararak havaya ateş etmeye başladı.

Yaşanılan olayda kavgaya karışan birkaç kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken, havaya rasgele ateş açan şahsı ise gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olaya müdahalesiyle kavga sonlandı. Yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Silahla dehşet saçan şahıs gözaltına alındı

Pazar alanının çevresinde bulunan ve olaya şahit olan vatandaşlarım cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde pazar alanı içerisinde iki grup arasında yumruklu ve tekmeli kavga yaşanırken, grup içerisindeki bir şahısın belindeki silahı çıkararak hiç kimseyi aldırış etmeden havaya rasgele ateş açtığı ve polis ekiplerinin ise şahsı gözaltına aldığı görülüyor.



#Silahlı Kavga
#İstanbul
#Sultanbeyli
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