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İSTANBUL

İstanbul'da kar esareti: 3 bin kişi AVM’de sabahladı

İstanbul’u esir kar yağışına Başakşehir İkitelli’deki bir AVM’de yakalanan 3 bin kişi geceyi orada geçirdi. AVM’de sabahlayan kişilere çorba ve kumandaya dağıtımı yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda kar esareti: 3 bin kişi AVM’de sabahladı
3 bin kişi AVM’de sabahladı.

İstanbul’u esir kar yağışına Başakşehir İkitelli’deki bir AVM’de yakalanan 3 bin kişi geceyi orada geçirdi. AVM’de sabahlayan kişilere çorba ve kumandaya dağıtımı yapıldı.

İHA


AVM MESCİTLERİNDE SABAHLADILAR

İstanbul’da yaşanan kar esaretine kimisi yolda kimisi ise AVM’de yakalandı. O sırada Başakşehir İkitelli’deki Mall of İstanbul’da bulunan çok sayıda vatandaş içeride mahsur kaldı. Aralarında turistlerin de bulunduğu 3 bin kişi AVM’de misafir edildi. Yeme içme alanları, koltuklar, mescitler sabaha kadar misafirlere tahsis edildi. Kızılay’ın da desteğiyle iki kez çorba ve kumanya dağıtımı yapıldı. Tüm otopark da doldu ve yaklaşık 90 aile araçlarında uyudu.

İstanbul 'hayalet şehir'e döndü
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İstanbul 'hayalet şehir'e döndü
Basınekspres'te yola bırakılan araçlar havadan fotoğraflandı.

İstanbul'da yürüyen merdivenler dondu: Vatandaşlar karla kaplı merdivenlerden güçlükle yürüyebildi
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kar nedeniyle yürüyen merdivenler ve üst geçitler donarak buz tuttu.
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Üst geçidi kullanan vatandaşlar karla kaplı merdivenlerden güçlükle yürüyebildi.
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Bahçelievler metrobüs üst geçidini kullanan yayalar uzun süre üst geçitten inmek ve üst geçide çıkmak için büyük uğraş verirken, bazı vatandaşlar duruma isyan etti.
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İstanbul'da yürüyen merdivenler dondu: Vatandaşlar karla kaplı merdivenlerden güçlükle yürüyebildi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yürüyen merdivenler dondu. Üst geçidi kullanan yayalar ise uzun süre merdivenlerden inmek ve çıkmak için büyük uğraş verdi.


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