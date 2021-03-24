Gündem Meteoroloji ve AKOM uyardı İstanbulda kar ne kadar sürecek?
İSTANBUL

İstanbul'da kar ne kadar sürecek? Meteorolojinin tahminlerine göre il il hava durumu

Meteoroloji ve AKOM uyardı: İstanbul'da kar ne kadar sürecek?

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterirken kısa süre içerisinde il geneli de beyaza büründü. Peki İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe kar uyarısı geldi. Sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken yağışların da Cuma gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor. İşte yapılan son tahminlere göre il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda kar ne kadar sürecek? Meteorolojinin tahminlerine göre il il hava durumu
Beklenen kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili. Meteoroloji hava durumu raporunda iki kent için uyarıda bulunmuştu. Ankara'da akşam, İstanbul'da ise gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji bugün İstanbul'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar beklendiğini duyurdu. Ankara'da ise kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam edecek.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada ise; sıcaklıkların, Çarşamba günü akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve kent genelinde karla karışık yağmur ile kar yağışı geçişleri yaşanabileceği aktarıldı.

CUMA GÜNÜ BÖLGEYİ TERK EDECEK

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da kar yağışı
FOTOĞRAF 12
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İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
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Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.
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Anadolu Yakası’nda karla karışık dolu yağışı etkili oldu.
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AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı.
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Yapılan uyarı sonrası saat 05.30 sıralarında Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde karla karışık dolu yağışı etkili oldu.
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Kısa süreli yağan kar ve dolu yağışı etrafta beyazlık oluşturdu.
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İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.

Meteorolojinin 5 günlük hava durumu tahminleri..





İL İL HAVA DURUMU

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
GÜNDEM
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Akdeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusunda kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu2nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bingöl’de şiddetli yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü evleri su bastı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin bölge geneli için uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve rüzgar Bingöl’de etkili oldu.
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Akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir kanalizasyonda taşan su, yolu göle çevirdi.
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Yine aynı mahallede bir bodrum katını su bastı.
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Binada yaşayan vatandaşlar, evlerinin içindeki suyu kovalarla taşıdı.
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Vatandaşlardan Muhittin Gilli, “Çok şiddetli bir yağış oldu ve hemen dışarı fırladık. Sağlık Müdürlüğü arkasında dere maalesef taştı, dükkan ve bodrumlar su altında. Dikkatli olmak gerekiyor, şiddetli yağışlar devam edecek” dedi.
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Öte yandan yağışların aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirilirken, ekiplerin de sahada çalışma yürüttüğü aktarıldı.
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Bingöl’de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Title
Bingöl’de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Title
Bingöl’de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Title
Bingöl’de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Title
Bingöl’de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Title
Bingöl’de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Title
Bingöl’de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bingöl’de şiddetli yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü evleri su bastı
Bingöl'de gece etkisini arttıran şiddetli yağış bazı yerlerde su taşkınlarına neden oldu. Bazı bodrum katlardaki evleri su basarken, yollar da suyla kaplandı.


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