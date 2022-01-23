İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

BUZLANMAYA DİKKAT

Açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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TEDBİR ALINMASI ŞART

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

FOTOĞRAF 5 Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi sömestr tatilinde tıklım tıklım doldu. Kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Palandöken’de kar kalınlığı 125 santimetreye ulaşırken, özellikle sömestr tatiliyle birlikte hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. 56 farklı pistte toplam 70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken’e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Palandöken’e akın: Binlerce yerli ve yabancı turist kayağın tadını çıkarttı Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestr tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, hafta sonunda kar yağışı altında kayak ve kızağın keyfini çıkarttı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Samsun’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, özellikle karayolunda trafik akışında aksamalar meydana geldi. Samsun Ankara karayolu üzerinde kayarak makaslama yapan araçlar trafik akışını aksattılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri anında kayan araçlara müdahale edip yolun araç trafiğine kapanmaması için seferber oldular. Karayolları ekipleri de hem greyderler hem de tuzlama araçları ile yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kayarak makaslama yapıp yolların kapanmasına sebep olan tırlar ise trafik ekipleri tarafından yol kenarlarına depolama yapılıp trafiğe çıkışlarına izin verilmiyor. Bazı tır sürücüleri, tırların geçişlerine izin verilirse karları ezerek yolun açılmasına yardımcı olduğunu iddia etseler de, trafik ekipleri uyarılara rağmen yola çıkan tır sürücülerine cezai işlem uyguluyor. Kış lastiği olmayan ve zincir takmayan diğer araçların da geçişlerine izin verilmiyor. Ekipler zorunlu olmadıkça araç sürücülerinin trafiğe çıkmamasını istediler. Bu arada, bekletilen tır sayısının 610 olduğu bildirildi. Samsun'da kar yağışı karayolu ulaşımını aksattı: 610 TIR bekletiliyor Samsun'da kar yağışı karayolu ulaşımını aksatırken, trafik polisleri ve karayolları ekipleri yolun akışını sağlamak için seferber oldular. Tırlar ise kayarak makaslama yapıp yolun trafiğini aksattığı için trafik ekipleri tarafından yol kenarlarına depolanarak geçişlerine izin verilmiyor. Bekletilen tır sayısının 610 olduğu bildirildi. BiP'te paylaş

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