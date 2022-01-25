İstanbul’da ilginç görüntü: Yollar kapanınca atla gezmeye çıktı

Bakan Varank'tan İstanbullu çile çekerken restorana giden İmamoğlu'na tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

İstanbul'da yağan yoğun kar hem trafiği hem sosyal hayatı felç etti. Vatandaşlar İBB yönetimine tepki gösterirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında görüntülendiği iddia edildi.



İmamoğlu'na tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bakın bu millet size Türkiye'nin en büyük şehirlerini emanet etti. 'Hizmet yapmamız engelleniyor.' diye sürekli bahane ürettiniz. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor, İstanbul'un belediye başkanı gitmiş bir balıkçıda görüntü veriyor. İnsan bunu yapmaya gerçekten utanır.' dedi.