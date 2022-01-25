Gündem İstanbulda ilginç görüntü Yollar kapanınca atla gezmeye çıktı
İSTANBUL

İstanbul’da ilginç görüntü: Yollar kapanınca atla gezmeye çıktı

Beyoğlu’nda bir vatandaş akşam saatlerinde devam eden kar yağışı sırasında at sırtında gezmeye çıktı. Vatandaşlar karşılaştıkları manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydettiler.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da karda ilginç görüntü: Yollar kapanınca atla gezmeye çıktı
İstanbul'da bir vatandaş yollar kapanınca atla gezmeye çıktı.

Dün, akşam saatlerinde İstanbul’un büyük kısmını esir alan kar yağışı beraberinde bazı hoş manzaraları da getirdi. Bunlardan biri de dün akşam saatlerinde Beyoğlu’nda gerçekleşti. Kasımpaşa sokaklarında atı ile gezmeye çıkan bir vatandaş, kısa süreliğine kar telaşını unutturup görenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da kar yine kapıda
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Antalya’da 29 yıl sonra kar şaşkınlığı: Vatandaşlar kendini dışarı attı
FOTOĞRAF 26
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Antalya'da kar yağışı etkili oluyor.​​​​​​​
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Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti.
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Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Bazı vatandaşlar, bu alanlarda kar topu oynadı.
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Arkadaşlarıyla karda eğlenen Büşra Betül, AA muhabirine, evde birkaç saatle sınırlı yağışı beklediklerini anlatarak, \"Kar yağınca kendimizi dışarıya attık. Çok mutluyuz. Karın yağması o kadar iyi geldi ki stres attık.\" dedi.
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Taner Can da birkaç saat sonra işe gideceğini belirterek, \"Kar yağışını arkadaşımla izledim. Karla oynayıp eğlendim. Uykusuz kalmama değdi.\" diye konuştu.
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29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, “O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız\" diye konuştu.
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Daha önce hiç kar görmediğini anlatan Mehmet Emin Korkmaz ise, “Kar görmek için sabah erkenden uyandım. Çok heyecanlıyım. Sevinçli ve heyecanlıyım\" ifadelerini kullandı.
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Sabah işe gitmek için otomobiline binen güvenlik görevlisi Serbülent Yavuz da şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerini kaplayan kar örtüsünü temizleyen Yavuz, “Antalya'ya 29 yıl önce kar yağdığında 5 yaşındaydım. O zaman kar yerde tutmuştu. Bugün de kar yağışını görünce mutlu oldum\" dedi.
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya’da 29 yıl sonra kar şaşkınlığı: Vatandaşlar kendini dışarı attı
Antalya'da kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti. Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Antalya'da sahile örtü bırakan en son kar 1993'te yağmış ve 5 santimetre ölçülmüştü.

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