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İSTANBUL

İstanbul'da karla mücadele: Bakan Karaismailoğlu ve Soylu açıklamalarda bulunuyor


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda karla mücadele: Bakan Karaismailoğlu ve Soylu açıklamalarda bulunuyor
Karaismailoğlu ve Soylu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

11 bin vatandaşımız mücadeleyi verdi. süreç sıkıntılı geçti. Mahmutbey terk edilmiş araçlar nedeniyle zorluklar yaşandı. kısmen de olsa trafik işliyor. terk edilmiş araçların kaldırılma süreci devam ediyor. köprülerden 13.00 itibarıyla geçişe izin verilecek ağır vasıtalar için biraz daha bekleyeceğiz. Hasdal için biraz daha bekleyeceğiz.

Marmaray yarın da ücretsiz olarak devam edecek. Bu sürecin de üstesinden geleceğiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

8 valilik İstanbul'a giriş durdurulduğu için tüm barınma ve konaklamayı gerçekleştirdi. 5 valilik iş makinesi gönderdi.

Sağlık sebebiyle yaşanan olumsuz bir durum çok şükür meydana gelmedi.

Kar yağışı perşembe gününe kadar İstanbul'da devam edecek.

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