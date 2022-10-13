İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp aracını durdurdukları kişiden bin 500 avroyu alıp kaçan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da Ukrayna uyruklu V.A'nın bin 500 avrosunu kendilerini polis diye tanıtan İran uyruklu 3 şahıs gasp etti.
Yapılan incelemede V.A'nın otomobilini durduran 3 şüphelinin hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle aracında arama yaptıkları, içerisinde bin 500 avro bulunan çantayı alıp kaçtıkları belirlendi.
Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında V.A'nın bin 500 avrosunun bulunduğu çantaya el konuldu.
Daha önce Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis olarak tanıtıp 2 ayrı yağma olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.