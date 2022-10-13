Gündem İstanbulda kendilerini polis olarak tanıtıp aracını durdurdukları kişiden bin 500 avroyu alıp kaçan 3 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp aracını durdurdukları kişiden bin 500 avroyu alıp kaçan 3 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ukrayna uyruklu V.A'nın, 7 Ekim'de Güneşli Mahallesi'nde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. V.A'nın otomobilindeki araç kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis, zanlıların İran uyruklu Mohsen R. (41), Farhat K. (41) ve Karım B. (63) olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gaspçı zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda kendilerini polis olarak tanıtıp aracını durdurdukları kişiden bin 500 avroyu alıp kaçan 3 şüpheli tutuklandı
Arşiv.

İstanbul Bağcılar'da Ukrayna uyruklu V.A'nın bin 500 avrosunu kendilerini polis diye tanıtan İran uyruklu 3 şahıs gasp etti.

Yapılan incelemede V.A'nın otomobilini durduran 3 şüphelinin hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle aracında arama yaptıkları, içerisinde bin 500 avro bulunan çantayı alıp kaçtıkları belirlendi.

Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında V.A'nın bin 500 avrosunun bulunduğu çantaya el konuldu.

Daha önce Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis olarak tanıtıp 2 ayrı yağma olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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