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Gündem İstanbulda kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim
İSTANBUL

İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim
İBB trafik yoğunluğu haritası

İçişleri Bakanlığının "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesine göre, dün saat 19.00'da başlayıp 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sessizlik hakim.

Anadolu ile Avrupa yakasında her gün sabah saatlerinde yoğunluk oluşan ana arterlerde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında ise az sayıda vatandaşın beklediği gözlendi.

  • Kartal ve Maltepe sahilleri sessizliğe bürünürken, sahil şeridindeki parklar, oyun ve spor alanları da boş kaldı.

Öte yandan D-100 Karayolu Anadolu Yakası istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da sokaklarda sessizlik hakim. Polis ekiplerinin, kentin farklı noktalarında Kovid-19 salgınına yönelik gerçekleştirdiği denetimler ise aralıksız devam ediyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 9

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.15'te kentteki trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak kaydedildi.

82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı
HAYAT
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı

İstanbul’da 82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede: Yüzde 76
FOTOĞRAF 14
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Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.
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Kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı.
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İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 17.00 itibariyle yoğunluk 76 seviyesine ulaştı.
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E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.
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Avrupa yakasında Haliç, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde D-100 karayolunda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karayolun Merter, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar istikametindeki araç yoğunluğu Büyükçekmece'ye kadar ulaşıyor.
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TEM otoyolu Edirne istikametinde de Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da trafik yoğun olurken, Ankara istikametinde ise Kağıthane'den başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık istikametinde akıcı olarak ilerliyor.
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Anadolu yakasında D-100 karayolu Acıbadem, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı ve Maltepe ile TEM otoyolu Ataşehir mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor.
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Anadolu yakasındaki trafik nedeniyle Avrasya Tüneli'nde kontrollü geçiş yapılması araç yoğunluğu oluşturdu.
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Yine kentin yazlıkçıların bulunduğu kesimlerinde de insan kalabalığı dikkati çekti. Silivri'de caddelerde ve sahil şeridinde yoğunluk gözlendi.
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Sokak kısıtlaması ve iftar öncesinde alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar da market, fırın ve bakkallarda kısmi kalabalık oluşturdu. Zabıta görevlileri vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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İstanbul’da 82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede: Yüzde 76
Ülke genelinde akşam saat 19.00'dan itibaren uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da mesai saati çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 76 ile rekor seviyeye ulaştı.


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