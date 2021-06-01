Gündem İstanbulda kontrollü normalleşmenin ilk günü Trafik yoğunluğu yüzde 60ı geçti
İSTANBUL

İstanbul'da kontrollü normalleşmenin ilk günü: Trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 09.45 itibarıyla yüzde 61 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi AA
İstanbulda kontrollü normalleşmenin ilk günü: Trafik yoğunluğu yüzde 60ı geçti
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Haziran ayı normalleşme tedbirleri" genelgesinin ardından yeniden hizmet vermeye başlayacak kafe, restoran, pastane gibi işletmeler hazırlıklarına başladı.

Saat 07.00'den itibaren açılan işletmelerin müşteri ağırlamaya başladığı görüldü.

İş yeri sahipleri ve müşteriler, düşen vaka sayılarıyla birlikte tedbirlerin esnetilmesinden duydukları memnuniyeti belirtti.

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Yağışta etkili oldu

Öte yandan, kademeli normalleşme sürecinin kent trafiğinde de yoğunluğa neden olduğu dikkati çekti.

Mesai saatinin yaklaşmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu. Kentin bazı noktalarında görülen yağış da trafiğin artışında etkili oldu.

  • D100 karayolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe arasında, TEM otoyolunda ise Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında yoğunluk arttı.

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Avrupa yakasında Beylikdüzü'nde D100 karayolu Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerlerken, yan yolda yoğunluk gözlendi. D100 karayolu Ankara istikametinde Şirinevler'de başlayan trafik yoğunluğu Mecidiyeköy'e kadar sürerken, TEM otoyolunda ise Gaziosmanpaşa-Seyrantepe arasında yoğunluk yaşandı.

İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 09.45 itibarıyla yüzde 61 olarak ölçüldü.

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