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İSTANBUL

İstanbul’da korku dolu anlar: Otomobil 10 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını ezdi

Kağıthane’de sokakta oynayan 10 yaşındaki Merve Özkök, kamyonetin yolu kapatmasıyla nedeniyle geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, bacakları ezilerek yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da korku dolu anlar: Otomobil 10 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını ezdi
Otomobil 10 yaşındaki Merve'nin bacaklarının üstünden geçti.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde eşiyle birlikte 34 CBS 100 plakalı otomobiline binen Korhan Gümüş (45), sokaktan çıkmak istedi. Ancak sokağın girişinin bir market kamyonu tarafından kapatılması nedeniyle sürücü Gümüş, geri manevra yapmaya başladı. O esnada sokakta arkadaşlarıyla beraber oynayan 10 yaşındaki Merve Özkök de, geriye doğru yürüdü. Sürücünün fark etmeyerek çarptığı Özkök yere düşünce otomobille bacaklarının üstünden geçti.

Kaza sonucu araçtan inen sürücü ve eşi, çocuğu aracın altından çıkartarak kaldırıma götürdü. Bacaklarından yaralanan çocuk için vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Özkök’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrentepe Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İHA

Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, araç sokakta geri manevra yapıyor. Kız çocuğu ise geriye yürümeye başlıyor. Araç küçük kıza çarparak bacaklarının üstünden geçiyor. Çocuğun arkadaşları ve sürücü ile eşi araçtan iniyor. Çocuğu aracın altından çıkartıp kenara koyuyorlar.

İHA

Sürücü emniyete götürüldü

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Görgü şahitleri ve güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis, sürücünün kusurlu olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından sürücü Korhan Gümüş, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

İHA

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