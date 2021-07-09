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Yine Bağdat Caddesi yine kaza: 'Durumu kritik ne olur önlem alsınlar'

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı 68 yaşındaki Güler Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Baykal'ın ablası, "Bağdat Caddesi'nde çok sık kaza oluyor. Yetkililere sesleniyorum, ne olur bunun bir önlemini alsınlar" dedi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Yine Bağdat Caddesi yine kaza: Durumu kritik ne olur önlem alsınlar
Güler Baykal

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Bülent Kaya yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı.

Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet, bank ve ağaca çarparak durabildi.

DHA

Sağlık ekipleri, yaralanan Baykal'ı ambulansla Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA

"OĞLU İNTERNETTE TESADÜFEN GÖRMÜŞ"

Haberi alarak hastaneye gelen Güler Baykal'ın ablası Yurdanur Ertürk, "Yoğun bakımda, durumu kritik. Beyin kanaması var ama ona müdahale edememişler. Kaburgasında, kalçasında kırıklar var. Yoğun bakımda durumunun kritik olduğunu söylediler. Oğlu internette tesadüfen görmüş. Beni aradı buraya geldik ama göremedik" diye konuştu.

Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çift dehşeti yaşadı
GÜNDEM
Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çift dehşeti yaşadı

DHA

"Ne olur bunun bir önlemini alsınlar"

Diğer ablası Güngör Kırmızıgül ise "Bağdat Caddesi'nde çok sık kaza oluyor. Bu bir değil iki değil. Devam etmesin. Yetkililere sesleniyorum ne olur bunun bir önlemini alsınlar" dedi.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada kaza sonrası Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bağdat Caddesi'ndeki otomobil dehşeti kamerada
OYNAT 02:11
Bağdat Caddesi'ndeki otomobil dehşeti kamerada
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir sürücü, kaldırımdaki 3 gence çarptı. Kazada Hasan Hüseyin Koşum (18) yaşamını yitirirken, Nurettin Gümüş (19) ve Selami Yüksel (18) ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Kazaya neden olan sürücü Abdullah Ercan Acar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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