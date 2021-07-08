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Faciadan saniyelerle dönüldü: Araç tamamen yanarak kül oldu

Çorum’da bir otomobil ile cipin karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak içinse itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Yaralıların araçtan çıkartılmasından saniyeler sonra meydana gelen patlama ile araç tamamen yanarak kül oldu.

Haber Merkezi İHA
Son dakika Çorum haberleri: Kaza yaptıkları araç içinde yanmaktan son anda kurtuldular
Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak içinse itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Kaza, Çorum-Samsun Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’a seyir halinde olan Selim Y.’nin kullandığı 07 AFZ 033 plakalı otomobil Atçalı Köyü kavşağında aynı yöne giden Gültekin A.’nın kullandığı 19 ABU 496 plakalı cipe arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile cip istinat duvarına çarparken, otomobil ise yaklaşık 75 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Kaza nedeni ile Samsun-Çorum Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

İHA

İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN CİP YANDI

İstinat duvarına çarparak duran cip içerisindeki yaralılar Gültekin A. ve Pehlül K., diğer sürücülerin yardımı ile araç içerisinden çıkartıldı. Yaralıların araçtan çıkartılmasından saniyeler sonra meydana gelen patlama ile araç tamamen yanarak kül oldu.

İHA

SIKIŞAN SÜRÜCÜ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Önünde seyreden araca arkadan çarpan otomobil ise 75 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Selim Y., İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ile sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İHA

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan ve vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan otomobil sürücüsü Selim Y., acil ameliyata alındı.

İHA

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otel otoparkında yangın çıktı 10 araç küle döndü
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Edinilen bilgiye göre; olay ilçeye bağlı turistik Kızkalesi Mahallesinde meydana geldi.
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Otelde kalan müşterilerin araçlarını park ettiği otoparktaki bir otomobilden aniden alevler yükseldi.
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Alevler daha sonra sırayla diğer araçlara da sıçradı. Otoparkta birbirlerine yakın park edilen araçlar bir anda alev topuna döndü.
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Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 10 araç kullanılamaz hale geldi.
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Yangın esnasında çevrede panikte yaşandı.
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Yangını fark eden vatandaşlardan Ahmet Yücetaş, Beyaz bir araç yanıyordu. Ondan sonra karşıdaki araca sıçradı. Ondan sonra birden alevlenip 10 tane araç bir anda yanmaya başladı dedi.
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Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale ise, D-400 karayolunun altındaki otellerin ortak kullandığı otoparkta bir araçta elektrik kontağı sonucu bu yangın çıkıyor. Burada yaklaşık 10 araç ağır hasarlı 2 araçta da hafif hasarlı diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otel otoparkında yangın çıktı 10 araç küle döndü
Mersin´in Erdemli ilçesinde bir otelin otoparkında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer araçlara da sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 10 araç kullanılamaz hale geldi.

Yardım ederken az kalsın canlarından oluyorlardı: Beş yaralı var
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Olay, saat 03.15 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu üzeri Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Beylikdüzü’nden Avcılar istikametinde seyir halinde olan Sinan Doğan yönetimindeki 34 CCR 448 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere vurarak kaza yaptı.
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Arkasından gelen Gökhan Akyüz idaresindeki 34 TAN 69 plakalı taksi ile bir motosiklet sürücüsü kazayı görerek yardım etmek için emniyet şeridinde durdu.
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Aynı istikamette seyir halinde olan Yunus Emre Çakır idaresindeki 06 TR 470 plakalı otomobil, kazaya yardım için emniyet şeridinde duran taksi ve motosiklete çarptı. Kazada, Sinan Doğan, Gökhan Akyüz, Yunus Emre Çakır, Çağatay Çetin ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü Nurullah Baysal, Biz yardıma geldik araca. Arkada ilk başta taksi vardı, biz motosiklet ile buradaydık. Arkadan gelen araç taksiye vurdu, taksi de tekrar diğer öndeki arabaya vurdu. Araba da bizi sıkıştırdı orada. Biz yardım etmek amacıyla durmuştuk. diye konuştu.
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Araç içerisinde sıkışan Sinan Doğan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olası yeni bir kazayı önlemek için trafik akışını bir süreliğine durdurdu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.
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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yardım ederken az kalsın canlarından oluyorlardı: Beş yaralı var
Beylikdüzü'nde bariyerlere vurarak kaza yapan otomobile yardım için duran ticari taksi ile motosiklete arkadan gelen başka bir araç çarptı. Üç otomobil ile bir motosikletin karıştığı kazada beş kişi yaralandı.


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