Faciadan saniyelerle dönüldü: Araç tamamen yanarak kül oldu

Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak içinse itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Kaza, Çorum-Samsun Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’a seyir halinde olan Selim Y.’nin kullandığı 07 AFZ 033 plakalı otomobil Atçalı Köyü kavşağında aynı yöne giden Gültekin A.’nın kullandığı 19 ABU 496 plakalı cipe arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile cip istinat duvarına çarparken, otomobil ise yaklaşık 75 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Kaza nedeni ile Samsun-Çorum Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

İHA

İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN CİP YANDI

İstinat duvarına çarparak duran cip içerisindeki yaralılar Gültekin A. ve Pehlül K., diğer sürücülerin yardımı ile araç içerisinden çıkartıldı. Yaralıların araçtan çıkartılmasından saniyeler sonra meydana gelen patlama ile araç tamamen yanarak kül oldu.

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İHA

SIKIŞAN SÜRÜCÜ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Önünde seyreden araca arkadan çarpan otomobil ise 75 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Selim Y., İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ile sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İHA

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan ve vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan otomobil sürücüsü Selim Y., acil ameliyata alındı.

İHA

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF 15 Edinilen bilgiye göre; olay ilçeye bağlı turistik Kızkalesi Mahallesinde meydana geldi. Otelde kalan müşterilerin araçlarını park ettiği otoparktaki bir otomobilden aniden alevler yükseldi. Alevler daha sonra sırayla diğer araçlara da sıçradı. Otoparkta birbirlerine yakın park edilen araçlar bir anda alev topuna döndü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 10 araç kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında çevrede panikte yaşandı. Yangını fark eden vatandaşlardan Ahmet Yücetaş, Beyaz bir araç yanıyordu. Ondan sonra karşıdaki araca sıçradı. Ondan sonra birden alevlenip 10 tane araç bir anda yanmaya başladı dedi. Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale ise, D-400 karayolunun altındaki otellerin ortak kullandığı otoparkta bir araçta elektrik kontağı sonucu bu yangın çıkıyor. Burada yaklaşık 10 araç ağır hasarlı 2 araçta da hafif hasarlı diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otel otoparkında yangın çıktı 10 araç küle döndü Mersin´in Erdemli ilçesinde bir otelin otoparkında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer araçlara da sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 10 araç kullanılamaz hale geldi. BiP'te paylaş

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