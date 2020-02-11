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İSTANBUL

İstanbul’da korkunç cinayet: Anne ben ölüyorum

Kasımpaşa’da 20 yaşındaki genç, evindeki koltukta oturduğu sırada dışarıdan gelen kimliği belirsiz maskeli şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Vücuduna 5 kurşun isabet eden genç sürünerek yanına gittiği yan odadaki annesine, “Anne ben ölüyorum” dedikten sonra hayatını kaybetti. Acılı anne, “Oğlumun kanı yerde kalmasın, katillerinin bulunmasını istiyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin
20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin

İstanbul'da dün saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa’da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre motosikletli kuryelik yapan 20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin akşam saatlerinde evine geldi. Genç bir süre sonra yan odaya geçip kapıyı kapattıktan sonra sigara içmeye başladı. Genç, cep telefonundan da sözlüsüyle mesajlaştığı esnada dışarıdan yaklaşan kimliği belirsiz yüzü maskeli bir şahıs, silahını cama doğrultarak kurşun yağdırdı. Olayın ardından zanlı kaçarak kayıplara karışırken, Ustahüseyin’in ise kalbine 2, koluna 2, böbreğine ise 1 kurşun isabet ederek ağır yaralandı. Can havliyle sürünerek odadan çıkan genç yan odada oturan annesine yönelerek “Anne ben ölüyorum” dedikten sonra yere yığıldı.

İHA
20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin'in annesi

Dehşete kapılan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Niyazi Ustahüseyin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek evde ve bahçede bir süre inceleme yaptı. Kovanları toplayarak çevrede geniş çaplı inceleme başlatan polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

“Anne ben ölüyorum’ dedi, çocuğumu kaybettim”

  • Olay hakkında konuşan anne Zeynep Ustahüseyin, “Ben oğlumun kanı yerde kalsın istemiyorum. Kanunların cezalarını vermesini istiyorum. Hepsinin toplanmasını istiyorum ve hepsinden de şikayetçiyim. Olay olduğunda odadaydım, oğlum burada tek başına mesajlaşıyordu. Biri geliyor oğluma silah sıkıyor. Bunlar 1-2 kişi değil, bunlar çeteye giriyorlar. Bahçeden giriyorlar, camdan oğlumu gözetliyorlar koltukta oturduğunu görüyorlar. Ondan sonra 5 el ateş ediyorlar. Kanlar içerisinde kendini dışarıya attı. Bana, ‘Anne ben ölüyorum’ dedi. Çocuğumu kaybettim, ben nasıl acı çekiyorsam Allah’ta onlara çektirsin” dedi.

İHA
20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin'in vurulduğu yer

“Askere gidecekti, doğum gününe 3 gün vardı”

Kardeşi Onur Ustahüseyin ise, “Bir zanlı geliyor, sabahtan akşama kadar hemen şu köşeden girişimiz var. Sadece biri biliyor, onun çete arkadaşları bunu yapıyor. Arkadan giriyorlar, sabahta gözlüyorlar. Onları gören var, yüzlerinde sadece maske varmış. Bir arkadaşımız onunla karşılaşmış. Buradan ağabeyime 5 el ateş ediyorlar. Ağabeyim burada otururken yere yığılıyor, içeriye kaçmaya çalışıyor. İçeride de ‘anne ben ölüyorum’ dedi. Ondan sonra ambulansı aradık, 15 dakika sonra geldi. Polis ekipleri geldikten sonra ambulans geldi. Yolda da kalp krizi geçirdi dediler. 20 yaşındaydı, psikolojik tedavi görüyordu, tedavi bittikten sonra askere gidecekti. Doğum gününe 3 gün vardı, 14 Şubat’ta doğmuştu” ifadelerini kullandı.

Geriye araç kullanırken görüntüleri kaldı

Öte yandan, şizofren tanısı nedeniyle bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Niyazi Ustahüseyin’in 1 yıldır sözlü olduğu bilgisine ulaşıldı. Tedavinin ardından askere gideceğini söyleyen Ustahüseyin’in dönüşte de evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Ustahüseyin’den geriye ise arkadaşlarıyla çekildiği fotoğraflar ve araç kullanırken kaydedilen görüntüleri kaldı. Gencin cenazesinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

İHA
20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin'in vurulduğu ev
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