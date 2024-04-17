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İstanbul'da korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! Patlama sesleri duyuluyor

Esenyurt'ta, Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kapı üretimi yapılan tek katlı imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

15:59 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:00 - 17/04/2024 Çarşamba
AA
Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangına müdahale ediliyor
Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangına müdahale ediliyor
Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kapı üretimi yapılan tek katlı imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle imalathanede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle imalathanede ara ara patlama sesleri duyuluyor.

#Esenyurt
#İtfaiye
#yangın
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