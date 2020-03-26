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İSTANBUL

İstanbul'da koronavirüs dolandırıcılığı alarmı: Polis ev ev dolaşıp uyardı

İstanbul polisi, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirleri kötü niyetle kullanmak isteyen kişilere karşı ev ev dolaşarak vatandaşları uyardı. Kapıya gelenlerin mutlaka tanıtıcı resmi kimlik kartı sorulması gerektiğini hatırlatan polis, bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden hemen 155 Polis İmdat Hattını aramalarını ve en yakın Polis Merkezi Amirliğine müracaat etmelerini tavsiye etti. Dolandırıcılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan polis, söz konusu kişilerin aynı zamanda girdikleri evlerden hırsızlık yapabileceği uyarısında da bulundu.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da ev ev dolaşan polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
İstanbul’da ev ev dolaşan polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde ev ev dolaşıp vatandaşlara broşür dağıttı.

KAPIYA GELENLERDEN MUHAKKAK TANITICI KİMLİK İSTEYİN

Vatandaşların mağdur olmalarını engellemek, ülke genelinde yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirleri kötü niyetli olarak kullanmak isteyen kişilere fırsat vermemek için mücadele eden polis, vatandaşlara gerek telefon dolandırıcılığına karşı gerekse evlere giderek bu hassasiyetten faydalanmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkat etmelerini tavsiye etti.

AA
İstanbul’da ev ev dolaşan polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardın
  • Haneleri ziyaret ederek insanlara yeni tip koronavirüse karşı 14 kuralını hatırlatan emniyet ekipleri, yapılan kontrol ve işlemlerin ilgili bakanlık tarafından yürütüldüğünü vatandaşlara aktardı. Kapıya gelenlerin mutlaka tanıtıcı resmi kimlik kartı sorulması gerektiğini hatırlatan polis, bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden hemen 155 Polis İmdat Hattını aramalarını ve en yakın Polis Merkezi Amirliğine müracaat etmelerini tavsiye etti. Dolandırıcılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan polis, söz konusu kişilerin aynı zamanda girdikleri evlerden hırsızlık yapabileceği uyarısında da bulundu. Apartmanlardaki posta kutularına uyarıcı nitelikte broşürler de bırakıldı.

Vatandaşların teşekkür ettiği polislerin, broşür dağıtımı sırasında yüzlerinde maske ve ellerinde koruyucu eldiven dikkat çekti.

Polisin, vatandaşları bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İHA
İstanbul’da ev ev dolaşan polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardın

İHA
İstanbul’da ev ev dolaşan polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardın

İHA
İstanbul’da ev ev dolaşan polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardın

İHA

İHA
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