Gündem İstanbulda koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımı düştü
İSTANBUL

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımı düştü

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından paniğe kapılan vatandaşlar İstanbul'da özel araç kullanımına yöneldi. Toplu taşıma kullanım oranları yüzde 10 azaldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbullular koronavirüs nedeniyle toplu taşımaya binmekten korkuyor.
İstanbullular koronavirüs nedeniyle toplu taşımaya binmekten korkuyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, İstanbul trafiğini de etkilemeye başladı. Virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre; 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 olan kullanım oranı, 12 Mart'ta 6 milyon 731 bin 295'e düşerek yüzde 10 azaldı.

İstanbul trafiğine 'koronavirüs' etkisi: Yüzde 60 seviyesine ulaştı
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, İstanbul trafiğini de etkilemeye başladı.
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Virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başladı. Bunun etkisi İstanbul trafiğine yansımaya başladı.
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Kaza veya başka bir olumsuzluk olmadığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik harikasında genellikle yüzde 50 seviyelerinde seyreden İstanbul trafiği, bu sabah 08.30 sıralarında yüzde 60 seviyesine ulaştı.
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Daha önce toplu taşıma kullandığını vurgulayan Güven Caner, Öncesinde toplu taşıma kullanıyordum. Şimdi ben de önlemimi almak için araba ile gidip gelmeye başladım. Çok da panik yapmamak lazım ama, ufak ufak önlemlerimizi almak ve panik havasına girmemek lazım dedi.
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Trafiğin iki gündür yoğun olduğunu dile getiren Serkan Aydoğan, Trafik olayı bayağı arttı. İki günden beri fazla trafik var. İnsanlar da haklı çünkü çok fazla kalabalık oluyor toplu taşımalarda. Belli bir sürre böyle olacak herhalde ifadelerini kullandı.
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Altunizade'de trafikte kalan Deniz Sarıcaoğlu, “Mümkünse herkes kendi özel aracı ile gitmeli. Buna bir önlem alınması lazım ama bilmiyorum, tedirginizö şeklinde konuştu. Tarık Coşkun ise, “Arkadaşlar arasında da hep konuşuyoruz. Herkes toplu taşımadan kaçınmaya çalışıyor şeklinde konuştu.
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İstanbul trafiğine 'koronavirüs' etkisi: Yüzde 60 seviyesine ulaştı
Koronavirüsten korunmak için toplu taşıma kullanmaktan kaçınan vatandaşların trafiğe araçları ile çıkması, İstanbul trafiğinin artmasına neden oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.30 sıralarında yüzde 60 seviyelerine ulaştı.

İstanbulluların şahsi araçlarına yönelmesi İstanbul trafiğini artırdı.

İstanbul'dan koronavirüs manzaraları
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İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı.
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Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
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Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
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Öte yandan akşam saatlerinde bir kişi Cevizlibağ metrobüs istasyonu girişinde maske sattı.
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Maskelerin tanesi 8 liradan satılırken kimi vatandaş metrobüse binmeden maske aldı kimi vatandaş ise fiyatı yüksek buldu.
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Metrobüs istasyonunda maske satın alan bir kişi, Önlem için aldım. Turistik bölgede çalıştığım için korunayım dedim. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok şeklinde konuştu.
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Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü.
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İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı.
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Metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü.
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Toplu taşımayı kullananların arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
İstanbul'dan koronavirüs manzaraları
Türkiye'de ilk koronovirüs vakasının görülmesiyle birlikte vatandaşlar kişisel önlemlerini artırdı. Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.

Megakentte trafik arttı

Dün virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başlamıştı. Genellikle yüzde 50 seviyelerinde seyreden İstanbul trafiği, sabah 8 sıralarında yüzde 60 seviyesine ulaştı.

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