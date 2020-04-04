Gündem İstanbulda koronavirüs tedbirlerine uymayan 205 kişiye para cezası kesildi
İSTANBUL

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 205 kişiye para cezası kesildi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 iş yeri mühürlenirken, 205 kişiye de idari para cezası uygulandı. Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere, toplam 117 bin 193 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı.

Polis ekiplerince, bugün kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 8 iş yeri mühürledi, 7 araç da trafikten men edildi. Ayrıca, tedbirlere uymayan 205 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere, toplam 117 bin 193 lira ceza kesildi.

Koronavirüse karşı 31 şehre giriş çıkışa yasak geldi: Kimler bu şehirlere girebilecek
FOTOĞRAF 10
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Türkiye'de 30 büyükşehire ve Zongüldak iline giriş çıkış yasağı getirildi.
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30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayanlar ikamet ve iş yerleri farklı illerde bulunanlar, bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ile giriş çıkış yapabilecek.
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İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile girecek.
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Temel ihtiyaç (gıdatemizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veveya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yerialıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile girişçıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir.
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Bu şekilde girişçıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar. Yurt içinde ticari yükyolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molalarısüreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.
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Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi veveya sevk irsaliyesi ile girişçıkış yapabileceklerdir. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki girişçıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeriikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle girişçıkış yapabileceklerdir.
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İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor
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İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor
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İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor
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İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor
Koronavirüse karşı 31 şehre giriş çıkışa yasak geldi: Kimler bu şehirlere girebilecek
Ülkemizde koronavirüsü salgını ile ilgili öenmli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüse karşı 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışlara yasak geldi. İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayan İkamet ve iş yerleri farklı illerde bulunanların, bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ile giriş çıkış yapabileceğini açıkladı. İşte giriş çıkış yasak olan şehirler ve istisnalar.







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