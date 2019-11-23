İstanbullular yarın bu yollara dikkat: Valilik koşu nedeniyle kapalı olacak yollar açıkladı

İstanbul Valiliği, 24 Kasım Pazar günü Spor İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek olan ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

Sabah saatlerinde başlayacak

24.11.2019 Pazar günü 09.00-11.00 saatleri arasında Spor İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ konulu etkinlik ile ilgili olarak saat 07.30’dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

İstanbul'da kapalı olacak yollar