Foto: Arşiv
Kurban Bayramı süresince kişiye özel İstanbulkart kullananlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince İstanbulluların olumsuzluk yaşamaması için yürütülen hazırlıklar tamamlandı.
Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, bayramı kapsayan 6-9 Haziran'da İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
- İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları, gerekli hallerde ek seferler koyacak. Şehir Hatları, ek olarak 6 Haziran ve 7 Haziran gecesi, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında gece seferlerini gerçekleştirecek.
Metro İstanbul da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde
M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 ve M7
hatlarında gece metrosu uygulaması yapacak. Metro İstanbul, bayram süresince toplam 9 bin 479 çalışanıyla hizmet verecek.
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#kurban bayramı
#toplu ulaşım
#ücretsiz