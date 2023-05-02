İstanbul'da kuyumcuya ulaşamayan hırsızlar ayakkabıcıyı soydu

Ayakkabı mağazasının sahibi Talat Daşdemir, "Mağazamızı kapattık, gittik. Sabah mağazayı açtığımda tozlar içerisindeydi. Şaşırdım önce, biraz ilerleyince tahribatı görünce, alt kattan girdiklerini anladık. Alt kattan girmişler, bu buzdolabını mutfaktan alıp getirmişler. Kuyumcuya ulaşmaya çalışmışlar. Betonu delemeyince, zaten üst katta kamera kayıt cihazları var; onları götürmüşler. Mağazanın içinde bulunan 170 bin liraya yakın parayı, kayıt cihazını almışlar. Ayrıca mağazada ne kadar kamera varsa beyaz boya ile kapatmışlar. Dükkandaki tüm ayakkabılar tahrip olmuş. Resmen beni bitirdiler. Daha önceden de başıma geldi. Onun içeride kasası var, ona ulaşmak için bizim mağazadan hırsızlık yapıyorlar. Hilti ile saatlerce çalışmışlar. Hırsızlık bir dakika değil, beş dakika değil, saatlerce çalışma olmuş. Buna rağmen kimsenin duymaması ve müdahale olmaması şaşılacak bir şey. Daha önce de başıma geldi, yine denediler. Sürekli maliyetini biz çekiyoruz" dedi.