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Gündem İstanbulda maganda dehşeti Hastane personelinin olduğu araca sopayla saldırdı
İSTANBUL

İstanbul'da maganda dehşeti: Hastane personelinin olduğu araca sopayla saldırdı

İstanbul Küçükçekmece’de bir otomobil sürücüsü yol anlaşmazlığı yaşadığı ve içerisinde hastane personellerinin olduğu servis aracına sopayla saldırdı. Gözü dönmüş trafik magandası servis aracının camını da kırarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. Öte yanda saldırı anı kameralara yansırken, servis şoförü ise saldırgandan şikayetçi oldu.

Haber Merkezi İHA
Polis saldırganın bulunması için çalışma başlattı.
Polis saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 18.50 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 34 NP 5965 plakalı otomobilin sürücüsü, hastane personeli taşıyan servis minibüsünün sürücüsü Mertkan I. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Aracın camını kırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şahıs, I’nın üzerine yürüdü. Servis şoförünün karşılık vermemesi üzerine hızını alamayan otomobil sürücüsü, aracından aldığı sopayla servis minibüsüne saldırdı. Saldırı anı şoförün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözü dönmüş maganda servis aracının camını da kırdı.

Küçükçekmece’de hastane personeli taşıyan servis aracına sopalı saldırı
OYNAT 00:35
Küçükçekmece’de hastane personeli taşıyan servis aracına sopalı saldırı
Küçükçekmece'de bir otomobil sürücüsü yol anlaşmazlığı yaşadığı ve içerisinde hastane personellerinin olduğu servis aracına sopayla saldırdı. Gözü dönmüş trafik magandası servis aracının camını da kırarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. Öte yanda saldırı anı kameralara yansırken, servis şoförü ise saldırgandan şikayetçi oldu.


Sağlık çalışanlarına bir saldırı haberi de Sakarya'dan geldi: Saldırganlar hastaneden kaçtı
GÜNDEM
Sağlık çalışanlarına bir saldırı haberi de Sakarya'dan geldi: Saldırganlar hastaneden kaçtı
  • Saldırının ardından kimliği belirsiz şahıs otomobiline binerek sokaktan uzaklaştı. Görüntülerde, otomobil sürücüsü aracına binerek sopa alıyor. Sopayla aracından inen şahıs servise saldırıyor. Şahıs ardından otomobiline binerek uzaklaşıyor.

Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanlarına saldırı
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Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanlarına saldırı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da hemşire ile tartışan kişiler Aile Sağlığı Merkezi'ne saldırdı. Kapıların tekmelendiği çirkin saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.


Polis sopalı saldırganın peşinde

Olayın ardından Mertkan I. emniyete giderek saldırgan sürücü hakkında şikayette bulundu. Şikayeti alan ve görüntüleri inceleyen polis, plakası belirlenen sopalı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sağlık görevlilerine saldırı kamerada
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Sağlık görevlilerine saldırı kamerada
İstanbul Kağıthane'de ambulansla bir ihbara gelen sağlık ekipleri, geç geldiklerini iddia eden bir grup tarafından darp edildi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu olay güvenlik kameralarına yansıdı.
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