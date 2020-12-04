İstanbul'da maganda dehşeti: Hastane personelinin olduğu araca sopayla saldırdı İstanbul Küçükçekmece’de bir otomobil sürücüsü yol anlaşmazlığı yaşadığı ve içerisinde hastane personellerinin olduğu servis aracına sopayla saldırdı. Gözü dönmüş trafik magandası servis aracının camını da kırarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. Öte yanda saldırı anı kameralara yansırken, servis şoförü ise saldırgandan şikayetçi oldu.

Haber Merkezi 04 Aralık 2020, 10:01 Son Güncelleme: 04 Aralık 2020, 10:08 İHA