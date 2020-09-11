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İSTANBUL

İstanbul'da 'Makas' dehşeti: Başka bir aracı devirip 3 kişiyi yaraladı

İstanbul'da 'makas' dehşeti: Üç kişi yaralandı

İstanbul Eyüpsulta’da makas atan bir otomobil dehşet saçtı. Araçların arasında makas atarak hızla ilerlemeye çalışan bir sürücü çarptığı bir aracın devrilmesine yol açtı. Kazada 3 kişi yaralanırken bir kişi ise otomobilde sıkıştı. Kaza sonrası bölgeye giden İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kadını uzun süren çalışma sonrası çıkardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.

Haber Merkezi İHA
TEM otoyolda makas atarak ilerleyen bir otomobil başka bir aracın devrilmesine neden oldu.
TEM otoyolda makas atarak ilerleyen bir otomobil başka bir aracın devrilmesine neden oldu.

Kaza gece saat 04.00 sıralarında TEM otoyolu Güzeltepe Hasdal viyadük üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 JLA 78 plakalı bir otomobil TEM otoyolu üzerinde hızlı bir şekilde gittiği sırada araçların arasında makas atmaya başladı.

Eyüpsulta’da makas atan bir otomobil başka bir araca arkadan çarparak kazaya karıştı.

MAKAS ATARKEN BAŞKA BİR ARACI DEVİRDİ

Atılan makas sonucu 34 JM 7896 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de yol üzerinde yan devrilerek sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.
TEM otoyolda makas atarak ilerleyen bir otomobil başka bir aracın devrilmesine neden oldu.

3 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekiplerine araçta sıkışan bir kadını çıkartmak için çalışmalara başladı. Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı ambulansa bindirdi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası trafik geçici süreliğine durduruldu.

"Ben arkada uyuyordum bir anda arabanın devrildiğini gördüm"

Tokat’tan geldikleri ve uyuduğu sırada arabanın devrildiğini söyleyen Doğan Güneş, "Biz memleketten Tokat’tan geliyorduk. Ben arkada uyuyordum bir anda arabanın devrildiğini gördüm. İki üç tane genç bir araba sürüyordu. Hızlı bir şekilde bizi geçmeye çalışıyordu, arkadan bize vurdular. Arabada 4 kişi vardık yengem yaralı durumu iyi" dedi.

Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Kaza sonrası TEM otoyolu üzerinde hafif trafik oluşurken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi.
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İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.
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Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bin 500 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi.
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Bursa’nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi.
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Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı.
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Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.
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Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!
Bursa Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. Bin 500 polisle gerçekleştirilen şafak baskınında evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılırken, uykuda yakalanan şüpheliler ise polisi karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.
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