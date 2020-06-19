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Gündem İstanbulda maske takmayana 900 lira ceza İlçeden ilçeye farklılık gösteriyordu
İSTANBUL

İstanbul'da maske takmamanın cezası ne kadar?

İstanbul'da maske takmayana 900 lira ceza: İlçeden ilçeye farklılık gösteriyordu

İstanbul'da maske takmamanın cezası kaymakamlıklara bırakıldığı için ilçeden ilçeye ceza miktarı farklılıklar gösteriyordu. Farklılık dün akşam saatlerinde alınan kararla son buldu. İstanbul'da maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da​ maske takmayanlara her ilçede farklı ceza uygulanıyordu.
İstanbul'da​ maske takmayanlara her ilçede farklı ceza uygulanıyordu.

Koronavirüs sebebiyle 48 ilde maske takma zorunluluğu kararı alındı. İstanbul Valiliği de açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai kesileceğini açıkladı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu.

DHA
İstanbul'da maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.
  • Örneğin Beşiktaş Kaymakamlığı dün 3 gün uyarma ardından 950 lira cezai işlem uygulanacaktı. Bu rakam Gaziosmanpaşa'da ise 392 lira olarak belirlenmişti.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
KORONAVİRÜS
İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Toplantı yapıldı, karar verildi

Farklılığı ortadan kaldırmak için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 17.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi.

Yasağa rağmen maskesiz dolaştılar
OYNAT 00:54
Yasağa rağmen maskesiz dolaştılar
İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Taksim'de bazı vatandaşların maskesiz dolaştığı görüldü.

"Böyle bir zorunluluk getirilmeliydi"

Vatandaşların çoğu uygulamadan memnun olduğunu dile getirirken, büyük bir çoğunluk ise bu kurala halen uymuyor. Maske takan vatandaşların ise doğru kullanmadığı görülüyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile yürüyüşe çıkan Mustafa Baydar, "Böyle bir zorunluluk getirilmeliydi. Millet çok ciddiye almıyor bu durumu. Maskeyi burnu açıkta, ya da çenesine takanlar var. Vatandaşların kurallara pek uyduğunu düşünmüyorum. Yüzde 60'ı uyuyor" dedi.

Yasağı takan da var takmayan da: Maskeleri polisi görünce takıyorlar
KORONAVİRÜS
Yasağı takan da var takmayan da: Maskeleri polisi görünce takıyorlar

Kameraları görünce maskesini takan Tuğba Sarıca ise, "Lokantadan çıkmıştım. O yüzden takılı değildi" derken "Yine de uymaya çalışıyoruz. Maske zorunluluğu kesinlikle getirilmeliydi" diye konuştu.

Meryem Karaca da, "Dünden bu yana maske takanların arttığını görüyorum. Gerekliydi bu uygulama" ifadelerini kullandı.

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Cezası 900 lira

Cezası 900 lira

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