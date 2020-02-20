İstanbul’da metro istasyonlarında izdiham: Kim verecek bizim mesaimizi İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan arıza nedeniyle uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı. Metro seferlerinin yapılamaması nedeniyle sabah yoğunluğunun üzerine bir de duraklarda bekleme nedeniyle oluşan yoğunluk adeta izdihama dönüştü. Yolculardan bazı bu anları kaydederken, bazı vatandaşlar da işe geç kaldıklarını belirterek "Kim verecek bizim mesaimizi" diyerek isyan ettiler.

Haber Merkezi 20 Şubat 2020, 08:54 Son Güncelleme: 20 Şubat 2020, 09:09 Yeni Şafak