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İSTANBUL

İstanbul’da metro istasyonlarında izdiham: Kim verecek bizim mesaimizi

İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan arıza nedeniyle uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı. Metro seferlerinin yapılamaması nedeniyle sabah yoğunluğunun üzerine bir de duraklarda bekleme nedeniyle oluşan yoğunluk adeta izdihama dönüştü. Yolculardan bazı bu anları kaydederken, bazı vatandaşlar da işe geç kaldıklarını belirterek "Kim verecek bizim mesaimizi" diyerek isyan ettiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da metro istasyonlarında yoğunluk
İstanbul'da metro istasyonlarında yoğunluk

İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksama yaşanıyor. Uzun süredir duraklarda bekleyen vatandaşlar duruma isyan etti.

DURAKLARDA İZDİHAM OLUŞTU YOLCULAR İSYAN ETTİ

Duraklarda oluşan yoğunluk adeta izdihama dönüştü. Vatandaşlar duraklara dahi girmekte zorlandı.Yaşanan duruma tepki gösteren yolcular işe geç kaldıklarını belirterek "Kim verecek bizim mesaimizi" diyerek adete isyan ettiler.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

  • Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır" denildi.

İstanbul’da metro istasyonlarında izdiham: Kim verecek bizim mesaimizi
OYNAT 00:59
İstanbul’da metro istasyonlarında izdiham: Kim verecek bizim mesaimizi
İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır' denildi.
Kim verecek bizim mesaimizi

Kim verecek bizim mesaimizi

​İstanbul'da metro istasyonlarındaki izdiham isyan ettirdi.
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