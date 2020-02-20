İstanbul’da metro istasyonlarında izdiham: Kim verecek bizim mesaimizi

İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksama yaşanıyor. Uzun süredir duraklarda bekleyen vatandaşlar duruma isyan etti.
DURAKLARDA İZDİHAM OLUŞTU YOLCULAR İSYAN ETTİ
Duraklarda oluşan yoğunluk adeta izdihama dönüştü. Vatandaşlar duraklara dahi girmekte zorlandı.Yaşanan duruma tepki gösteren yolcular işe geç kaldıklarını belirterek "Kim verecek bizim mesaimizi" diyerek adete isyan ettiler.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
- Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır" denildi.