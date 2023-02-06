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İstanbul'da metro seferleri gece 02.00'a kadar uzatıldı

İstanbul'da hava koşullarının olumsuz seyretmesinden dolayı metro seferlerinin gece 02.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.

21:40 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle metro seferlerinin gece 02.00'a kadar uzatıldığı bildirildi. Metro İstanbul'un twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Olumsuz hava şartları nedeni ile bu akşam M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda seferlerimiz 02.00'a kadar uzatılmıştır" denildi.


#İstanbul
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#uzatma
1 saat önce
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İstanbul'da metro seferleri gece 02.00'a kadar uzatıldı
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