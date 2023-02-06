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Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi

Dolmabahçe Caddesinde asırlık çınar ağaç şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yola devrildi. O sırada yoldan geçmekte olan bir araçta hasar meydana geldi. Devrilen ağaç nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yolu açmak için ağacı kesme çalışmaları sürüyor.

14:13 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Dolmabahçe Caddesinde rüzgar sebebiyle çınar ağacı devrildi.

Dolmabahçe Caddesinde rüzgar sebebiyle çınar ağacı devrildi.

Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi. Bir araçta hasar meydana gelirken Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.


Olay, Dolmabahçe Caddesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Cadde üzerindeki asırlık çınar ağaç şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yola devrildi.


O sırada yoldan geçmekte olan bir araçta hasar meydana geldi. Devrilen ağaç nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yolu açmak için ağacı kesme çalışmaları sürüyor.



#İstanbul
#Beşiktaş
#Çınar Ağacı
27 dakika önce
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Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi
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