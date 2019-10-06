İstanbul'da metrobüs metrobüse arkadan çarptı: 3 kişi yaralandı

Halıcıoğlu'nda, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.
Kazada 3 kişi yaralandı
Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Seferler normale döndü
Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.