Gündem İstanbulda metrobüs metrobüse arkadan çarptı 3 kişi yaralandı
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İstanbul'da metrobüs metrobüse arkadan çarptı: Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs metrobüse arkadan çarptı: 3 kişi yaralandı

İstanbul'da Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı. Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yaralıların olduğu kazada, araçlarda da hasar meydana geldi.
Yaralıların olduğu kazada, araçlarda da hasar meydana geldi.

Halıcıoğlu'nda, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Halcıoğlu'nda metrobüs kazası
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Halcıoğlu'nda metrobüs kazası
Beyoğlu Halcıoğlu'nda metrobüs kazası yaşandı. Kazada yaralı yolcular olduğu belirtildi.

İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.

DHA
Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı

Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İHA
Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Seferler normale döndü

Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.

İHA
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı.
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