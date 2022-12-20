Gündem İstanbulda mevsimin ilk karı Silivriye düştü
İSTANBUL

İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbulda mevsimin ilk karı Silivriye düştü
Silivri'de kar yağışı başladı

Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

Kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü:
FOTOĞRAF 16
Title
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbulda beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivride etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.
Title
Kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Title
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı etkiledi.
Title
Erzincan-Sivas kara yolu üzeri Sakaltutan ve 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi’nde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Title
Kızıldağ Geçidi’nde konuşlu Karayolları 162. Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için gece boyu çalışmalarını sürdürdü.
Title
Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf etti.
Title
Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Title
Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan tır sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.Öte yandan Erzincan merkeze de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yerde tutmadı.
Title
Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı Dağı Derebaşı Virajlarında otomobilin kara saplanması sonucu 2 kişi uzun süre mahsur kaldı.
Title
Yaşadıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şahıslar ekiplerden yardım istedi. Yaklaşık 2,5 saat sonra gelen bir traktöre halatla bağlanan otomobil saplandığı yerden kurtarıldı.
Title
Hava sıcaklığının düşmesiyle, birlikte Osmaneli’nin Yüksek kesimlerinde bulunan 860 rakımlı, Ağlan köyünde yılın ilk kar yağışı başladı.
Title
Köydeki evlerin üzerleri beyaz örtü ile kaplanırken, Ağlan Köy Muhtarı Kasım Balcı, “Kar yağışının saat 21:30 itibarı ile yağmaya başladı. Kar yağışının böyle devam etmesi sonucunda ilerleyen saatlerde yerler karla kaplanacak dışarıdan köyümüze gelecek olan misafirlerimizin gelirken tedbirli gelmelerini araçlarında zincir, takoz, çeki halatı bulundurmaları gerekir dedi.
Title
Kastamonu’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, il genelinde etkili olmaya başladı.
Title
Kar yağışı Kastamonu-Abana karayolunun Yaralıgöz ve Isırganlık mevkileri ile Ilgaz Dağı’nda, Ağlı, Küre, Seydiler, Şenpazar, Cide ve Devrekani ilçesinde etkili oluyor. Cide ilçesi Dağlı mevkiinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Title
Karayolları ekipleri, kar sebebiyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışının keyfini çıkarmak için bazı aileler de çocuklarıyla birlikte Dağlı mevkiine geldi. Burada bir süre kar topu oynayan aileler, karın keyfini çıkardı. Bir süredir kar yağışını beklediklerini söyleyen bir vatandaş, karın tadını çıkartmak için bölgeye geldiklerini ifade etti.Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Title
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü:
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından çok sayıda ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da ise hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri'nin belli mahallelerinde görüldü.


Yedi ilçede11 adres basıldı

Yedi ilçede
11 adres basıldı

İstanbul'da DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ operasyonu.
Taşlarla camlarıkırılıp kundaklandı

Taşlarla camları
kırılıp kundaklandı

​Silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetmişti.
2022 TL yılı oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021 manifestosu meyvesini verdi.

Meteoroloji uyarmıştı: Çok sayıda il beyaza büründü

Gece yarısı ​benzin ve motorinde pompaya yansıdı.

​Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar.

​Adreseler şafak vakti tek tek basıldı: 30 gözaltı.

Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumun değerlerine saldıranlara tepki gösterdi.

​Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu-Akşener krizine doğrulama.

​Plan ilk etapta günlük 10 milyon ikinci aşamada 40 milyon metreküp.

​NATO biletini yaktı.

​Semtine göre günlük 150-250 TL arasında.

​Musk'ın Twitter anketinden 'Görevi bırak' çıktı.

​Putin iki yıl sonra Belarus'ta.

​Hollanda'da ötenazi Türkiye'de sağlık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.